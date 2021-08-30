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華策會皇后區特殊家庭服務 夏季野餐

記者張心╱紐約報導
參會人員一起做健身運動。（主辦方提供）
參會人員一起做健身運動。（主辦方提供）

華策會皇后區特殊家庭服務29日在皇后區植物園舉行夏季野餐會，法拉盛市議員民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)、華策會皇后區社區服務主管吳明曉等與300多位支持特殊家庭的家屬、工作人員、志願者們齊聚一堂，共同慶祝自2020年3月新冠疫情封城以來，首次為特殊家庭們舉辦的聚會活動。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，在過去的 16 個月中，華策會始終致力於響應社區的需求，在皇后區為大約300名移民及低收入的特殊家庭提供服務；工作人員不辭辛勞地支持特殊家庭的需要，不僅確保每個家庭每周都能收到送到家門口的新鮮蔬果和食物，同時還提供各種線上活動，使他們保持社交活動。

參會人員欣賞母子鋼琴演奏家陳秋霞與郭易棟(Christopher Kuo & M...
參會人員欣賞母子鋼琴演奏家陳秋霞與郭易棟(Christopher Kuo & Michelle Chen Kuo)的精彩表演。（主辦方提供）

「我們知道這次的疫情對所有紐約人來說都很艱難，但對社區中的弱勢群體尤其如此。」吳明曉說，「我們非常感謝社區對這次活動的支持，很高興今天可以提供機會給他們可以重聚。」

華策會皇后區特殊家庭服務舉辦夏季野餐會。（主辦方提供）
華策會皇后區特殊家庭服務舉辦夏季野餐會。（主辦方提供）

吳明曉也說，這不僅是一個聚會，還為了一個重要目標，即為社區有特殊需求者提供更多機會來學習新技能，與他人建立聯繫、並結交新朋友，幫助他們努力融入社區，與家人朋友共度美好的時光。

志願者為參會人員準備禮物。（主辦方提供）
志願者為參會人員準備禮物。（主辦方提供）

皇后區 疫情 工作

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