改裝車噪音擾民 市議員提案裝測噪執法儀

為解決車輛噪音擾民問題，市議會提案，擬在街道安裝測噪聲執法攝像頭。（記者和釗宇╱攝影）

為解決車輛噪音擾民問題，市議員卡洛斯(Ben Kallos)日前在市議會提案，擬在街道安裝測噪聲執法攝像頭，找出那些噪聲較大的車輛，由市警對責任方罰款。

卡洛斯辦公室表示，根據市府數據，新冠疫情 以來，有關噪音的投訴大幅增加：從2019年8月至2020年8月，全市噪音投訴為6萬1493起，這一數字在去年8月至今年8月之間增至9萬9261起，增幅超過60%。

該提案計畫的罰款方式與超速攝像頭罰款相似，攝像頭發現違規車輛後，市警局將向車主寄出罰單；卡洛斯表示，該法案約束的對象是那些亂按喇叭的駕駛員，以及開著車窗放音樂擾民的人；他說，噪音探測技術在歐洲部分地區已經進入使用，但僅針對造成噪音的車輛，「不針對那些在街上公放音樂走路的人，也不針對那些大聲喧嘩的人。」

不過，該提案並未確定成為噪音的分貝標準，而是要求市府相關部門制定標準；根據提案，首犯者將被罰150元至525元，二犯將被罰300元至1050元，此後再犯將最多被罰1575元。

該提案擬允許所有市議員找出各自選區內噪音投訴較多的區域，然後安裝測噪音執法攝像頭；卡洛斯說，該提案主要針對消音器經過改裝的車輛，而改裝這類的車輛的目的就是為了增加聲量、製造噪音、他表示，疫情期間，這類車輛越來越多，已經降低了市民的生活質量，發出的聲音就像「機關槍」，能將人從睡夢中震醒。

不過，卡洛斯也承認，該提案可能只能約束已註冊的車輛，但無法管理那些經過改裝的摩托車，因為市警局很難追蹤沒有牌照的摩托車。