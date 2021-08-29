我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

梁漢本抵抗解職 聯成公所：將按章程選代理主席

記者張晨／紐約報導
聯成公所顧問委員會及議員大會與律師商討人事紛爭，卡曼(左起)、于金山、蕭貴源、鄧學源等出席。(記者張晨/攝影)
聯成公所顧問委員會及議員大會與律師商討人事紛爭，卡曼(左起)、于金山、蕭貴源、鄧學源等出席。(記者張晨/攝影)

美東聯成公所32名議員日前通過免除現任主席梁漢本在公所一切職務，梁漢本26日在律師及五名議員的陪同下召開記者會，反駁停權決議，表示絕不妥協；聯成公所顧問委員會及議員28日與律師再召開會議，稱將嚴格按照公所章程之33條進行接下來的流程，會致信告知梁漢本，若其仍置之不理，就會選出代理主席。

影音來源：記者張晨

聯成公所前任主席蕭貴源表示，在僑社40多年，一直持以和為貴的態度，公所百年歷史如今因人事紛爭吵鬧至此，令他深感慚愧；但為了繼續給華埠做貢獻，也為了公所更好的發展，只能將整理攤開，細細分出頭緒。

當日在場的公所財政何茂林、開平同鄉會主席鄧學源指責梁漢本在職期間假公濟私，視公所一切為私產，不但不尊重公所章程，甚至私自為自己謀得利益，試圖剷除異己。

律師卡曼(Richard Carmen)表示，根據公所章程33條之規定，公所每三個月舉行議員會議一次，每年舉行會員大會一次，必要時召開臨時會議；若現任主席未能按照會章開會，在顧問委員會及現任議員共15人及以上，就可函請公所現任主席定期召開有關會議，若主席置之不理，顧問委員會及議員有權召開特別議員會議。

聯成公所顧問于金山表示，議員大會作為公所的最高權力機構有投票決定權，會在開會前通知梁漢本，若他再不予理會，會選出代理主席主持會員大會。

華埠 投票

上一則

近40華埠僑團 籌款餐會助力亞當斯

下一則

法拉盛首劑疫苗接種率近100% 市府推疫苗信仰周末提高接種率

延伸閱讀

聯成公所人事內鬥 梁漢本駁停權主席決定

聯成公所人事內鬥 梁漢本駁停權主席決定
芝加哥和統會新一屆理事選舉揭曉 李紅衛以高票當選新一屆會長

芝加哥和統會新一屆理事選舉揭曉 李紅衛以高票當選新一屆會長
BNT疫苗中國仍未批准 復星醫藥：會與監管溝通

BNT疫苗中國仍未批准 復星醫藥：會與監管溝通
曾擺街站反港區國安法 「香港教育同行陣線」解散

曾擺街站反港區國安法 「香港教育同行陣線」解散
聯成公所全數議員通過罷免主席 梁漢本：遭打壓

聯成公所全數議員通過罷免主席 梁漢本：遭打壓

熱門新聞

去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)

一級颶風亨利將襲長島 部分地區恐停電七到十天

2021-08-21 13:41
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)

儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮

2021-08-22 09:41
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗