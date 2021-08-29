梁漢本抵抗解職 聯成公所：將按章程選代理主席

聯成公所顧問委員會及議員大會與律師商討人事紛爭，卡曼(左起)、于金山、蕭貴源、鄧學源等出席。(記者張晨/攝影)

美東聯成公所32名議員日前通過免除現任主席梁漢本在公所一切職務，梁漢本26日在律師及五名議員的陪同下召開記者會，反駁停權決議，表示絕不妥協；聯成公所顧問委員會及議員28日與律師再召開會議，稱將嚴格按照公所章程之33條進行接下來的流程，會致信告知梁漢本，若其仍置之不理，就會選出代理主席。

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聯成公所前任主席蕭貴源表示，在僑社40多年，一直持以和為貴的態度，公所百年歷史如今因人事紛爭吵鬧至此，令他深感慚愧；但為了繼續給華埠 做貢獻，也為了公所更好的發展，只能將整理攤開，細細分出頭緒。

當日在場的公所財政何茂林、開平同鄉會主席鄧學源指責梁漢本在職期間假公濟私，視公所一切為私產，不但不尊重公所章程，甚至私自為自己謀得利益，試圖剷除異己。

律師卡曼(Richard Carmen)表示，根據公所章程33條之規定，公所每三個月舉行議員會議一次，每年舉行會員大會一次，必要時召開臨時會議；若現任主席未能按照會章開會，在顧問委員會及現任議員共15人及以上，就可函請公所現任主席定期召開有關會議，若主席置之不理，顧問委員會及議員有權召開特別議員會議。

聯成公所顧問于金山表示，議員大會作為公所的最高權力機構有投票 決定權，會在開會前通知梁漢本，若他再不予理會，會選出代理主席主持會員大會。