法拉盛富盛廣場獲1.01億貸款 明春銷售

據地產網站The Real Deal的報導，位於40路131-02號的富盛廣場獲得1.01億元的商業貸款。(本報檔案照)

據地產網站The Real Deal報導，皇后區 天景豪苑(Skyview)旁的富盛廣場(Flushing Point Plaza)開發案獲1.01億元的商業貸款 ，預計30個月後完工，明年春季起開始銷售，將提供386個單位的共有公寓(Condo)，配有兒童遊戲室、圖書館與水療中心等設施。

The Real Deal網站指，位於40路131-02號的富盛廣場獲得1.01億元的商業貸款，翡翠世紀地產公司(Jade Century Properties)總裁翟小榮(Xiaorong Zhai，姓名音譯)與開發商黃彼得(Peter Huang)負責開發這個建案。

報導稱，富盛廣場一期建案總面積達55萬7000平方呎，計畫打造20層樓高的住宅，預計有386個共有公寓，配有停車場、兒童遊樂室、圖書館、健身 房與水療中心等；翡翠世紀地產公司稱，一期建案計畫工期為30個月，預計明年春季開始銷售。

翟小榮在聲明中表示，該建案的二期項目將建造酒店；根據樓宇局(DOB)的紀錄，二期建案包括一棟19層的大樓，預計提供525間客房，配有游泳池與健身房。

根據紐約房地產商Douglas Elliman統計，今年第二季度的皇后區共有公寓市場回溫，成交價格中位數與平均數都達較高紀錄，分別為70萬4481元與80萬66元；這一季度共成交588個房產，創下自2011年至今同期銷售額最高的紀錄。

富盛廣場緊鄰長島鐵路與范威克快速道路(Van Wyck Expressway)，開發規模僅次於法拉盛廣場(Flushing Commons)、天景豪苑與富頓廣場(Fulton Square)。