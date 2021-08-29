賓州車站射傷通勤客 非裔嫌喊華裔法官「哥們兒」

賓州車站外的監控拍到布魯斯作案畫面。(市警提供)

曼哈頓 中城賓州車站(Penn Station)23日下午發生一起槍擊 案，27歲的非洲裔男子布魯斯(Marvin Bruce)向一名正在站內吃飯的乘客討要食物，遭對方拒絕後惱羞成怒掏槍射擊，但卻擊中一名路過的無辜通勤客；布魯斯被捕後於27日下午過堂，庭上他稱呼審理案件的華裔 法官王卓(Zhuo Wang)為「哥們兒」(bro)。

身著灰色運動褲和藍色連帽衫的布魯斯27日出現在曼哈頓刑事法庭，他被控人身攻擊和非法持有武器罪。

布魯斯過堂期間對華裔法官王卓說「下午好，兄弟。」助理檢察官克里姆(Meral Kerim)告訴法官，「這起案件的事實非常暴力。」

「被告在車站的高峰時段公然開槍。」克里姆表示，有目擊者看到布魯斯跟著一個陌生人走出車站，然後他從腰帶上取下一支槍，朝那個人扣動了扳機。

「然而，他沒有打中，反而擊中了一名無辜民眾的腿。」克里姆說，槍擊案發生後，布魯斯潛逃了三天，26日在布碌崙(布魯克林)的布朗斯維爾(Brownsville)被捕時，他還試圖逃跑；被捕後不久布魯斯承認開槍。

法律援助律師懷特(Francis White)為布魯斯辯護，稱這名27歲的年輕人沒有犯罪紀錄，應假定無罪。

王卓對布魯斯設下10萬元現金或30萬元債券的保釋金額。