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法拉盛福朋喜來登酒店開幕

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛地產近年來蓬勃發展，美國世紀集團開發15層的紐約法林頓大廈落成後對外開放。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛地產近年來蓬勃發展，美國世紀集團開發15層的紐約法林頓大廈落成後對外開放。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛地產近年來蓬勃發展，新增多棟商住混合樓項目，即便新冠疫情衝擊各行業，當地房產市場仍蓬勃發展；由美國世紀集團開發的紐約法林頓大廈旗下的福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel)28日開幕，該集團創始人徐家鵬說，酒店建案提供了超過1萬個就業機會，促進當地經濟發展。

地產商徐家鵬看準法拉盛的房產市場，2002年就買下位於法林頓街33-68號的空地，這片土地屬於工業工地，經過十多年的努力，終獲得商住混合房建築許可，打造15層高的商住混合樓，建案於2016年動工，因疫情一度推遲工期，大樓的共有公寓(Condo)於去年開始開放入住。

福朋喜來登酒店28日舉辦開業典禮，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)，市議員顧雅明，市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)，州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫等均出席典禮。

根據美國酒店協會(American Hotel & Lodging Association，簡稱AHLA)統計，受疫情影響，今年7月紐約州酒店的服務行業相關工作，較兩年前同期減少近40%。

法林頓大廈二層至七層為福朋喜來登酒店，八層到15層為100套精裝修的共有公寓，配有健身房、燒烤爐，並提供186個車位與15各電動汽車的充電裝置，樓頂可遠眺曼哈頓街景，開發總面積100萬平方呎，開發總市值超過6580萬元，創造了超過1萬個就業機會。

徐家鵬說，法拉盛緬街與羅斯福大道早已難找到類似的空地，因此他選擇與緬街只有一街之隔的法林頓街，他希望通過這個建案，改變附近的市貌，向非華裔展示法拉盛的風采。

除了法林頓大廈，徐家鵬說，美國世紀集團擁有的北方大道137-45號，自2018年與大中華的租約到期後，計畫改建為一棟商住混合樓，引進知名品牌威斯汀酒店(Westin)，預計提供259個客房，希望以高檔的設施吸引中國與亞洲遊客，預計在三年內完工。

徐家鵬對法拉盛的房產市場前景持樂觀態度，尤其是「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)將帶旺西法拉盛的發展，他也看好大學點等市中心外圍的發展。

紐約法林頓大廈旗下的福朋喜來登酒店28日舉行開幕典禮，多位民選官員到場祝賀。(記...
紐約法林頓大廈旗下的福朋喜來登酒店28日舉行開幕典禮，多位民選官員到場祝賀。(記者牟蘭／攝影)
紐約法林頓大廈旗下的福朋喜來登酒店28日舉行開幕典禮，多位民選官員到場祝賀。(記...
紐約法林頓大廈旗下的福朋喜來登酒店28日舉行開幕典禮，多位民選官員到場祝賀。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛地產近年來蓬勃發展，美國世紀集團開發15層的紐約法林頓大廈落成後對外開放。...
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