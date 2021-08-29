勞工節帶動 法拉盛酒店業復甦 9月房價回升已訂滿

今年雖然疫情再度反彈，受美網公開賽等影響，法拉盛的各大酒店迎來旺季，價格也有所回升。(記者牟蘭╱攝影)

新冠疫情 重創酒店業，去年本應為旺季的美國網球公開賽(US Open)前後，法拉盛 酒店空房率創新高，只能低價招徠客源；今年雖然疫情再度反彈，但華裔 旅行業者與酒店業者均指，美網和勞工節帶動商業，多家酒店8月底和9月上旬的客房已經售罄，價格也從去年同期的每晚150元漲至300元到450元不等。

環宇假期旅行社負責人葉秋生表示，9月初是法拉盛的旅遊高峰期，部分民眾在勞工節小長假期間，前往附近的國家網球中心(Billie Jean King National Tennis Center)觀看比賽，酒店房源緊俏；去年受疫情影響，各大酒店客源大幅減少，業者只能通過低價吸引客源，一些四星酒店每晚房價跌至約150元。

隨著疫苗的普及，即使8月因Delta變種病毒肆虐，疫情再度反彈，葉秋生說，9月初法拉盛各大酒店幾乎已經訂滿，平均價格也漲至400元左右，但他指出「非華裔的旅遊市場幾乎恢復了，大家在家待太久了」，但華人對外出旅遊仍持觀望態度。 今年雖然疫情再度反彈，受美網公開賽等影響，法拉盛的各大酒店迎來旺季，價格也有所回升。(記者牟蘭／攝影)

日前在皇后區法拉盛和木邊(Woodside)連開兩家酒店的徐家鵬表示，去年疫情爆發，酒店業遭遇寒冬，他的酒店在3月至6月期間關閉，重開後生意也不理想；他指出，一些同行只能與政府合作，將酒店暫時作為新冠患者的隔離間或臨時遊民接待所，度過難過。

徐家鵬說，福朋喜來登酒店8月底開張，僅在試營業期間，9月的客房就已預訂滿，「花旗球場(Citi Field)的演唱會、美國網球公開賽舉辦還有勞工節小長假，都促成酒店業的復甦。」 今年雖然疫情再度反彈，受美網公開賽等影響，法拉盛的各大酒店迎來旺季，價格也有所回升。(記者牟蘭／攝影)

但對於客源，徐家鵬表示，自家酒店目前的顧客以非華裔為主，「華人還是比較謹慎」；他說，酒店已做好防疫措施，要求員工時刻戴口罩，增加酒店清潔次數，讓顧客在外放心住。