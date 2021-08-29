6旬華婦遭撞死 兒痛批：車速太快

華婦潘楚梅27日在班森賀過馬路時被撞身亡。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀69歲華婦日前過馬路被車撞身亡，警方表示，36歲的肇事駕駛事發後被捕，並收到輕罪出庭傳票 (desk appearance ticket)；死者的兒子稱肇事者當時車速太快，母親受傷後五官出血，一家人都處於震驚與悲痛中。

根據警方消息，27日上午10時左右，華婦潘楚梅(Pan Chumei，音譯)在布碌崙16大道交85街處被一輛2021年Dodge Ram大型轎車撞倒，送往瑪摩利醫院搶救後不治身亡，疑與其頭部重創有關；調查顯示，開車的男子當時沿著85街西向行駛，來到交通燈前左轉進入16大道時，撞上正過馬路的潘楚梅。

警方至今未公布肇事者信息，僅表示車禍 後他留在現場配合調查，被警方逮捕，之後收到輕罪出庭傳票。

潘楚梅的兒子透露，母親2002年從廣州移民來美，退休後在他的雜貨店裡上班；當他接到消息到醫院時，母親已撒手人寰，他注意到她的鼻子、眼睛及耳朵滲血，「那輛車子實在開得太快」。

他表示車禍發生得太過突然，家庭成員都處於震驚中，「她留下了我和妹妹，及四個孫子」，身在加州的妹妹聽聞死訊，正在趕來紐約的路上，準備處理母親的後事；潘楚梅的兒媳也表示，不久前才聽說六歲女童被撞死的悲劇，希望交通安全能受到社會的關注，採取行動預防更多類似慘劇的發生。

選區包括該地的市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，這周內已經有一名孩童、一名老人因車禍喪命，所有的駕車人士一定要更負責任地行駛才行；他說世上沒有一個法案，能強制駕駛自覺、守規矩地開車，安全駕駛必須是出自他們本身的意願。

紀思庭說，與此同時增加街道安全設計的重要性，他提出增設街燈、減速帶等，這需要市交通局(DOT)的配合；不過讓他感到憤怒的是，當局總是先履行社區不急需的計畫，卻在真正的需求上忽略民眾心聲，希望政府能改變這種做法。