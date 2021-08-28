返美華生：上網課大學還不如病死美國

很多大學要求學生接種新冠疫苗才能返校上課。（美聯社）

「微信家長群裡散發焦慮，我媽每天接收焦慮，她向我反饋焦慮，我最近都很抑鬱。」馬上要到紐約視覺藝術學院(The School of Visual Arts New York City)上大一的蔣卡羅(Carlo Jiang，姓名皆音譯)表示，能夠即將踏上赴美留學的道路實屬不易，「和父母爭吵過很多次，他們希望我安全在家上網課，但是我實在忍不了在Zoom裡上大學。」

過去兩個月已經開始上學校預科班的蔣卡羅，發現網絡教學的質量讓她收穫有限，「我是插畫專業，網課的影像質量無法讓我看清老師創作的細節，而且教授的網經常有卡帶或故障，一耽誤就一節課的時間過去了，感覺高價學費交的很不值。」

已經在家上了一年網課的紐約大學 政治學專業本科生高弗瑞(Godfrey Gao)也果斷選擇到紐約開始大二生活，「過去一年不叫大一，叫高四。」高弗瑞表示，網課形式阻礙深層的學生互動與師生互動，無法體驗真實的大學氛圍。「我爸說過去一年的我根本就沒有成長，狀態還是個高中生，開玩笑說我這樣下去還不如在美國 病死，我挺贊同的。」

作為疫情下堅決赴美的留學生，蔣卡羅和高弗瑞也是同學眼中的異類。「打算回紐約上課的中國 同學不多，身邊認識的還有學生群裡聽說的，大多都是選擇繼續在家上網課。」即將在紐約大學讀大四的李白恩(Brian Li)便是保守派中的一員，「雖然我最後的大學生涯都會是網課，但我已經決定畢業後在中國工作，所以不回去美國反倒幫我節省了時間和金錢，我身邊90%的同學也是一樣的想法。」

面對紐約日益嚴重的新冠變種病毒傳播，以及近期頻發的襲擊亞裔事件，返美後的生活也讓留學生們多有顧慮。「已經習慣了中國沒有什麼疫情的環境了，我在北京經常不戴口罩，到紐約後要重新過起防疫生活，還挺不習慣的。」蔣卡羅已經提前在亞馬遜下單了消毒濕巾，飛機抵達紐約的當天就會送到宿舍。

「我父母唯一擔心的就是安全問題，怕我在街上被人欺負。」高弗瑞說還差點在爸媽的逼迫去上防身課。但面對未知，他更多抱有的是希望而不是恐懼，「畢竟紐約那麼多人都成功活下來了，為什麼我就不行呢？」