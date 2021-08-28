天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

開學季臨近，美國 開放中國留學生 簽證，美中兩地主要機場近期學生人潮洶湧，但航班載客量限制、直飛班機排長龍、天價機票等問題，仍令家長憂心忡忡，而已受夠網課的學生，則迫不及待返美開學。

不斷變種肆虐的新冠病毒，飽受政策限制的中美通航、日益頻發的亞裔仇恨案件，特殊時代背景下的社會氛圍使這個返校季顯得格外緊張。

家住北京的張女士表示，「當孩子拿到美國大學錄取的那一刻起，我和她爸的心就揪起來了，只能和其他的家長商量看有什麼好的解決辦法，畢竟孩子非要去美國，攔都攔不住。」

返美開學潮，華裔留學生在甘迺迪機場機場等待接送車輛。（記者張心╱攝影）

她加入了女兒即將就讀的紐約視覺藝術學院(The School of Visual Arts New York City)新生家長微信群，裡面有近200位今秋入學的新生家長，每天會接到上千條通知提醒，主要圍繞機票、疫苗 、治安進行討論，比尋常開學季的學費、住宿、選課話題多了層時代加劇的陰影。

轉機三次票也超搶手

因為中美通航政策的限制，目前僅中國東方航空公司和國泰航空公司有直飛紐約的班機，且因美國聯邦運輸部8月10日最新出台的新規要求，限制中國赴美航班客座率至40%以內，導致多數留學生只能花高價轉機赴美。

甘迺迪機場中國東方航空公司排隊人群。（記者張心╱攝影）

「直飛票根本搶不到，能買到中轉1次的都是幸運了，大多數航班都需要轉機2到3次，而且價格還超級高。」張女士7月初幫女兒下單法國航空9月4日從北京飛紐約的班機，途經巴黎中轉，價格約3000元。

「本來看中了國泰經香港轉機的機票，結果就猶豫了一下午，晚上發現就售罄了。」再三猶豫下，張女士托居住巴黎的朋友，打聽了法國疫情狀況和戴高樂機場的地圖，才鼓足勇氣下單。「聽說歐洲疫情嚴重，就怕她在中轉站感染，但現在沒有合適的機票了，只能給她準備了防護服和護目鏡到時用。」

新生家長群中的韓女士就沒有這麼順利了，本來為了省錢提前三個月買的1000元的轉機2次票，臨時遇到變故改簽後就漲價到2300元，而且同期轉機三次的票也已所剩無幾，只能忍痛補差額。

中美新冠疫苗疊打

隨著中國疫苗在國內的普及，多數學生都已經接種了國產科興，但不少群中家長擔心滅活疫苗對變種病毒防禦力度不夠，紛紛討論到底要不要讓孩子赴美後接種mRNA疫苗。

「究竟能不能疊打目前官方也沒有定論，群中有家長托關係問到張文宏醫生，答覆說任何加強疫苗必須在接種6個月之後施打。」張媽媽表示，也有家長在群中發帖，說諮詢了12320上海衛生服務熱線電話，對方專家說對於已經接種中國新冠疫苗再去美國接種的人群，需要間隔多少時間，或是有什麼副作用等問題，中國目前無法判斷，所以不能就此給出建議。

「有已經疊打的學生家長在群中分享了心得，說沒有副作用。」張媽媽翻出聊天紀錄，說這些家長甚至詳細寫出了檢測報告，稱之前打國藥後測的抗體是8.52AU/ml，接種兩劑輝瑞(Pfizer)後抗體飆升到1900AU/ml，鼓勵大家到美國後接種。「孩子接種科興已經半年，如果檢測抗體後效力不夠的話，我們會希望她在紐約接種輝瑞或是莫德納(Moderna)。」

孩子獨自赴美憂慮多

由於持有十年旅遊/探親簽證的父母無法直飛來美，加上回中國後需配合最多28天的隔離政策，導致多數在職場打拼的家長無法陪同孩子一起赴美報到。

「以前去美國，最快一個周末就可以來回，現在前前後後可能要搭一個月的時間成本在裡面，公司根本沒辦法批假。」張女士只能在微信群中幫孩子找夥伴同行，大多數家長也是如此，買完機票後第一時間把行程單發在微信群中，幫孩子找同航班的同學。「比較擔心她下飛機後過海關的問題，最近群裡說對中國留學生的檢查比較嚴格，有同學一起還能互相解釋幫襯。」

為了確保孩子的順利入境，張女士還查了不少留學論壇，發現一些網友近期發帖表示，下飛機後被美國海關工作人員安排到「小黑屋」，仔細問話檢查各種證件，且房間內幾乎都是華人學生面孔。「群內劉先生的孩子，因為穿著防護服，在紐約機場被特被叫到了小黑屋，同期被檢查的都是穿著防護服的，感覺現在去美國真是困難重重。」