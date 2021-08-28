近30小時航程 華生興奮來到紐約

張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

因新冠疫情 去年回國的留學生和新錄取的學生近來紛紛搭機赴美，中國學生張莉絲從開始在哥倫比亞大學工程學院讀研究生項目以來就只能上網課，日前她輾轉數次航班終於抵達紐約；她表示一年多的遠程上課沒有參與感，相當期待線下課程，對來到新的城市生活也倍感興奮。

22歲的張莉絲在2019年底申請來美留學，獲得哥倫比亞大學工學院土木工程學專業錄取通知，2020年初居住在北京 的她因本土疫情嚴重，無法在第一學期開課前順利抵美；原想著同年8月就能登機來美，不料那時美國 疫情仍嚴重，最終拖到今年8月才終於踏上赴美班機。

張莉絲表示，6月收到大使館終於開放的通知，她準備了齊全材料，相比有些同學被查了好幾個月，她很快就拿到赴美簽證；她感嘆求學之路不容易，自己相當幸運。

8月13日她從北京搭乘航班，在香港、杜拜轉機，將近30個小時後才抵達紐約；前往香港的航班座位比較空，大多都是留學生，大家隔著坐，但後面的班機則相對較滿；雖轉機次數較多，不過機票才7600元人民幣，相對便宜。

張莉絲說，由於全球疫情反覆，身邊很多像自己一樣原本要出國的朋友因為看不到疫情的盡頭，都放棄留學，還嘗試勸她也放棄；但她很堅定地要來美國，很開心現在也終於實現了這個目標。

張莉絲表示，在家遠距教學的一年多裡，因時差的關係大部分教授都允許學生看回放影片，不用非得參與直播上課；但這種上課方式令她無法及時提出問題，只能發郵件與教授聯繫，沒有作為學生參與上課的體驗。

她表示很想轉換一個城市體驗不同的文化，如今秋季新學期終於有面對面課程，她期待在全新城市獲得更豐富的學習體驗。