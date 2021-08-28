我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

近30小時航程 華生興奮來到紐約

記者顏潔恩╱紐約報導
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

因新冠疫情去年回國的留學生和新錄取的學生近來紛紛搭機赴美，中國學生張莉絲從開始在哥倫比亞大學工程學院讀研究生項目以來就只能上網課，日前她輾轉數次航班終於抵達紐約；她表示一年多的遠程上課沒有參與感，相當期待線下課程，對來到新的城市生活也倍感興奮。

22歲的張莉絲在2019年底申請來美留學，獲得哥倫比亞大學工學院土木工程學專業錄取通知，2020年初居住在北京的她因本土疫情嚴重，無法在第一學期開課前順利抵美；原想著同年8月就能登機來美，不料那時美國疫情仍嚴重，最終拖到今年8月才終於踏上赴美班機。

張莉絲表示，6月收到大使館終於開放的通知，她準備了齊全材料，相比有些同學被查了好幾個月，她很快就拿到赴美簽證；她感嘆求學之路不容易，自己相當幸運。

8月13日她從北京搭乘航班，在香港、杜拜轉機，將近30個小時後才抵達紐約；前往香港的航班座位比較空，大多都是留學生，大家隔著坐，但後面的班機則相對較滿；雖轉機次數較多，不過機票才7600元人民幣，相對便宜。

張莉絲說，由於全球疫情反覆，身邊很多像自己一樣原本要出國的朋友因為看不到疫情的盡頭，都放棄留學，還嘗試勸她也放棄；但她很堅定地要來美國，很開心現在也終於實現了這個目標。

張莉絲表示，在家遠距教學的一年多裡，因時差的關係大部分教授都允許學生看回放影片，不用非得參與直播上課；但這種上課方式令她無法及時提出問題，只能發郵件與教授聯繫，沒有作為學生參與上課的體驗。

她表示很想轉換一個城市體驗不同的文化，如今秋季新學期終於有面對面課程，她期待在全新城市獲得更豐富的學習體驗。

張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

疫情 美國 北京

上一則

家人照片遭張冠李戴 孟昭文令每日郵報撤照

下一則

4嫌可樂娜街頭濫射10傷 警懸賞1萬緝兇

延伸閱讀

水上摩托 環島遊船 紐約海域High翻天

水上摩托 環島遊船 紐約海域High翻天
葛謨自傳賺500萬 議員籲捐給女性權益組織

葛謨自傳賺500萬 議員籲捐給女性權益組織
美網不強制球迷戴口罩、選手打疫苗 紐約市官員批魯莽

美網不強制球迷戴口罩、選手打疫苗 紐約市官員批魯莽
僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍

僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍
終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校

終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)

一級颶風亨利將襲長島 部分地區恐停電七到十天

2021-08-21 13:41
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)

儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮

2021-08-22 09:41
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診