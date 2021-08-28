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聯成公所人事內鬥 梁漢本駁停權主席決定

記者顏嘉瑩／紐約報導
梁漢本(說話者)反駁日前多名聯成議員停權主席的決定。(記者顏嘉瑩/攝影)
梁漢本(說話者)反駁日前多名聯成議員停權主席的決定。(記者顏嘉瑩/攝影)

美東聯成公所32名議員日前通過免除現任主席梁漢本在公所一切職務；26日梁漢本在律師及五名議員的陪同下，於公所召開記者會，反駁對他的指控以及停權決議，表示將採取一切必要、妥當及合法行動，保護自己和公所利益，他還強調自己不會做魁儡主席，也絕不妥協。

本月19日32名聯成議員在勿街(Mott St.)的公所前召開議員大會，一致同意免除主席梁漢本在公所的職務，前任主席蕭貴源任代理主席、現任財政何茂林代理樓業主任，直至選出新主席。

梁漢本在26日的記者會上，透過律師黃德勝表示，梁漢本做為正式當選及在任主席，將會採取一切必要、適當及合法的行為來保護聯成利益，「不會屈服於無論在聯邦、州、地方和社團的相關法律中，非法、未經授權和公然違法的行動」；律師表示，對於這樣行動的結果，聯成和梁漢本均不會屈服。

黃德勝表示，罷免梁漢本主席職務，章程內沒有寫明，而根據州法，一般來說要罷免需要透過多項程序，包括以書面提出罷免主席意願及原因、針對罷免原因讓主席解釋、提供證據及證人證明主席失職、舉辦聽證會、會員投票決定是否罷免等，他強調，不能單純透過議員大會罷免主席。

對於日前集會以及免除梁漢本職務的合法性，聯成公所顧問于金山表示，根據公所章程，在顧問委員會及現任議員共15人及以上，就可函請公所現任主席定期召開有關會議，倘若主席置之不理，顧問委員會及議員有權召開特別議員會議；另外他解釋，當天非罷免，而是按照議員大會可停權主席的規定，投票通過停權梁漢本。

梁漢本也在會議上針對先前指控一一反駁，表示一切亂象源於會員資格存疑，李國威競選公所副主席的人事案，「現因李國威無資格參選而退選副主席，由唯一候選人、資深議員蘇煥光自動當選，其餘公所職員人事將於9月議員大會辦理。」

于金山回應，李國威除了根據聯成章程，具有競選副主席資格外，根據規定，即便只有一名候選人，也需要經由投票選舉才可當選。

面對聯成公所人事爭議，于金山表示，希望雙方能夠坐下來好好談一談，而梁漢本則說，做為聯成主席，將會保持透明公平及負責，保護自己及公所權利，也不排除提出法律訴訟。

梁漢本與律師等人，26日在聯成公所舉行記者會。(記者顏嘉瑩/攝影)
梁漢本與律師等人，26日在聯成公所舉行記者會。(記者顏嘉瑩/攝影)

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