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欠下巨額債務怎辦？律師：可要求討債公司停止「騷擾」

記者牟蘭／紐約報導
塔拉里科(左)與黃敏儀(右)在線上講座中為民眾講解如何處理生活中的財政危機。(會議視頻截圖)
塔拉里科(左)與黃敏儀(右)在線上講座中為民眾講解如何處理生活中的財政危機。(會議視頻截圖)

紐約法律援助機構(NYLAG)的律師塔拉里科(Shanna Tallarico)在市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)舉行的線上講座中表示，若民眾欠下巨額債務，遭到債務公司連續「騷擾」電話，可要求對方停止致電，若對方無視警告，也涉及觸犯法律；若欠債人在訴訟中失利，可要求法律援助或申請破產等。

黃敏儀邀請塔拉里科26日舉辦「消費者的權益」線上講座，並表示，她時常聽見民眾因欠債，給生活帶來財政危機；她說，即使如此，民眾不能放任不管高昂帳單，應尋求法律援助，了解自身權益，避免事件惡化。

塔拉里科表示，消費者的高昂帳單多與醫療相關，民眾因病無法繼續工作，無力承擔治療產生債務；此外，一個財政危機可能引發多個問題，導致債務越來越多。

以私人貸款舉例，塔拉里科稱若民眾欠下信用卡債，銀行除非訴諸法律並獲勝，否則無法收帳；她說，為了收取欠款，不少公司會在訴訟前先聘用討債公司，由這些公司要求當事人還錢，但若欠債人明確告知對方停止致電，若對方無視警告，也視為違法恐被訴諸法庭。

若討債失敗，塔拉里科表示，銀行會通過法律要求當事人還款，此時當事人需留意關於訴訟的所有信件，並按信中時間上庭，到達法院後，要求書記官裁定正式上庭時間，商討日後支付欠款事宜；她指，法官一般會強制雙方達成和解，但若當事人不履行和解條約，債務公司有權扣押欠債人的薪水。

塔拉里科說，若雙方無法達成和解，案件將進入庭審程序，由法官裁決案件結果；她表示，即使判決結果對當事人不利，債權人也無法直接拿走對方的退休金、社保金余失業金與其他生計相關的收入，只能扣除欠債人的部分薪水，屆時欠債人應考慮法律援助或申請破產等。

對於個資被盜而出現的帳單，塔拉里科表示，當事人應立即致電銀行，告知對方他人盜用自己的身分信息購買物品；黃敏儀補充，受害者也可登錄https://www.identitytheft.gov/#/，報告身分失竊，並出示給銀行佐證。

更多關於帳單問題，請致電(212)613-5000尋求幫助。

帳單 破產 退休金

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