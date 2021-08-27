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大都會懲教中心關閉整改 淫魔愛普斯坦在此自殺

記者洪群超／紐約報導
聯邦宣布大都會懲教中心暫時關閉並進行整改。（美聯社）
聯邦宣布大都會懲教中心暫時關閉並進行整改。（美聯社）

聯邦26日宣布，曾關押眾多知名聯邦重犯的曼哈頓大都會懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)將暫時關閉整頓；該中心曾被譽為全美安保最嚴監獄，但近年來問題頻出，尤其是兩年前淫魔愛普斯坦(Jeffrey Epstein)在此羈押期間竟自殺身亡，使其運營弊端廣獲關注。

大都會懲教中心位於曼哈頓下城毗鄰華埠的柏路(Park Row)150號，以關押聯邦重刑犯聞名，羈押過包括恐怖組織首領賓拉丹(Osama Bin Laden)同黨、墨西哥大毒梟、黑手黨老大等眾多知名罪犯；但其惡劣條件和管理上的失誤，也在近年不斷浮出水面。

2019年，被控從性侵害等眾多罪名的億萬富豪愛普斯坦在該中心羈押候審期間，被發現在監內自盡；因他與前總統川普、柯林頓及比爾•蓋茨等諸多名人關係密切，卻在聲稱全美「安保最嚴密」的監獄內自殺身亡，引起輿論嘩然，與此有關的陰謀論也四起，同時各界也強烈要求聯邦調查該監獄存在的問題。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)26日宣布，在司法部副部長Lisa Monaco數周前親往審查後，決定暫時關閉大都會懲教中心，目前在押的233名人員將被轉移到位於布碌崙的聯邦監獄內。

監獄管理局未給出具體的關閉時間線，但表示程序已啟動，在轉移完在押人員後，啟動對該中心的整體調查和整改計畫；該中心將會在調查出的所有問題能獲妥善解決和整改後，才會重新投入使用。

監獄 大都會 曼哈頓

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