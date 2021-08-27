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Delta變種病毒肆虐 白領返回辦公室放緩

記者金春香／紐約報導
由於變種病毒肆虐，紐約市很多原本計畫讓員工9月返回辦公室的大公司紛紛放慢腳步。（記者金春香／攝影）
由於變種病毒肆虐，紐約市很多原本計畫讓員工9月返回辦公室的大公司紛紛放慢腳步。（記者金春香／攝影）

因Delta新冠變種病毒肆虐，紐約市很多原本計畫讓員工9月返回辦公室的大公司紛紛放慢腳步，商業團體「紐約市合作組織」(Partnership for New York City)最新調查報告顯示，曼哈頓只有41%的白領員工將在9月底前返回公司，比該組織5月調查得到的62%下降21%。

目前曼哈頓重返辦公室的白領比率僅為23%，三個月前因當時疫情趨緩、疫苗接種率增勢較快，「紐約市合作組織」預計會有62%的曼哈頓白領9月底前返回辦公室，但之後由於Delta變種病毒導致疫情數字再次加劇，如今預計僅有41%員工的回公司辦公。

該組織首席執行官懷爾德(Kathryn Wylde)表示，雇主們的首要顧慮就是員工們的健康，如果無法保證員工免遭病毒傳染，他們將不會要求員工返回辦公室。

調查顯示，44%曼哈頓大型公司都決定暫停讓員工返回公司，76%的公司預計將確保員工在明年1月回到辦公室。

另外報告指出，81%的曼哈頓辦公室員工都已經完成接種，58%的公司則提出員工必須接種的要求。

81%的接種率已經超過很多市府部門，包括市警、市消防局、市清潔局等，這些部門的員工接種率都在50%以下；為激勵市府員工接種，市長已經要求市府部門員工在接種和每周接受新冠檢測中選擇，並於上周提出要求教育局員工必須接種的規定。

調查還顯示，94%的公司都支持市府提出的餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所要求顧客提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)新規。

紐約市 曼哈頓 變種病毒

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