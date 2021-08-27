中華公所9月2日、23日免費流感、新冠疫苗接種

中華公所與CVS藥房26日在曼哈頓華埠宣布，將於9月到社區免費為民眾接種流感疫苗及新冠疫苗。(主辦方提供)

紐約 中華公所與CVS藥房26日在曼哈頓華埠 召開記者會，表示將再度合作，於9月2日(周四)、23日(周四)，在公所中山紀念堂設兩天免費流感及新冠疫苗接種服務，另外多個單位也準備數百份贈品，送給接種民眾。

主辦方介紹，9月2日、23日的接種服務，將提供400劑流感疫苗 ，其中有300劑的高強度疫苗，是提供給65歲及以上的長者，另外100劑正常強度為65歲以下民眾接種；還將準備50劑輝瑞新冠疫苗給有需要的民眾。

中華公所主席于金山表示， 非常期待與CVS藥房再度合作，也感謝CVS為華埠居民提供流感針，以及活動現場的醫護人員；他說，接種流感、新冠疫苗不僅維護健康，又有禮物可領取，歡迎社區民眾踴躍參與。

CVS藥房經理任義平建議，流感疫苗應越早接種越好， 因為人體在接種後最多需要14天，才能對流感產生免疫力；他同時也提醒，若民眾有感冒或發燒，則不宜接種流感疫苗。需要諮詢者，可致電(917)790-9093。

9月2日、23日的中華公所疫苗注射站，將設在中華大樓大禮堂，地址為勿街(Mott St.)62號，民眾無需預約，只需要攜帶個人身分證件，以及保險卡或白卡等，就可以免費接種。

活動時間為上午11時至下午3時，數量有限、先到先得。中華公所提醒，若僑團有需要為會員集體接種疫苗， 可與中華公所聯絡。

出席記者會的還有中華民國僑務促進委員翁雅琳、紐約中華總商會董事田麗美等人。