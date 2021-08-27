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亞裔、女性第一人 江世文連任美網首席醫療官

記者牟蘭／紐約報導
江世文(中)今年繼續擔任美國網球公開賽的首席醫療官，也是首位擔任這一職位的亞裔與女性。(西奈山醫院提供)
江世文(中)今年繼續擔任美國網球公開賽的首席醫療官，也是首位擔任這一職位的亞裔與女性。(西奈山醫院提供)

美國網球公開賽(U.S. Open)下周將在紐約拉開帷幕，西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)骨科專家江世文(Alexis Chiang Colvin)此次再擔任賽事的首席醫療官(Chief Medical Officer)；她也是首位任此職務的亞裔及女性。

江世文26日接受本報採訪時表示，她出生在美國，父親來自台灣，母親來自南京，她目前在西奈山醫院骨科手術部門擔任運動醫學專業副教授；她曾於2015年到2018年期間連獲四年超級醫生稱號，2016年至2017年期間，分獲Castle Connolly與紐約雜誌(New York Magazine)的最佳醫生稱號。

美網與江世文有不解之緣，她回憶，曾與丈夫在賽場約會，兩人坐在距離選手不遠的地方，「每年能走進美網的賽場，有一個月的時間把這裡當作我的『辦公室』，是一件非常神奇的事」。

江世文表示，她在美網擔任醫生13次，已擔任醫療團隊的首席醫療官職務三年，今年是第四次；她表示，如果選手在賽場受傷，教練或醫生會第一時間趕到現場，若他們需要額外的治療，會申請專業醫生為患者提供額外治療。

江世文今年繼續擔任美國網球公開賽的首席醫療官，也是首位擔任這一職位的亞裔與女性。...
江世文今年繼續擔任美國網球公開賽的首席醫療官，也是首位擔任這一職位的亞裔與女性。(西奈山醫院提供)

根據美網官網，參賽選手不強制要求接種疫苗，允許在比賽結束後外出，但建議避免擁擠的室內環境，選手需在抵達紐約後每隔四天檢測一次新冠病毒，若被確診，需單獨隔離十天觀察，並被移除比賽。

江世文說，本次美網是疫情爆發後，紐約首次舉辦的國際性大賽，賽事也按政府規定做好防疫工作，要求所有人在室內必須戴口罩；但由於公開賽全程在室外進行，參賽者和觀眾不強制要求打疫苗或戴口罩，但她仍呼籲民眾做好防護，避免疫情傳播。

去年疫情爆發後，全國仇恨亞裔風氣四起，江世文雖未在疫情期間遭遇仇亞言論，但曾聽聞同事有過類似遭遇，她說，「我認為它(仇恨亞裔犯罪)未必會消失，但現在越來越多人認識到這個問題，並給予更多關注」。

紐約 疫情 亞裔

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