市警高層出席活動未戴口罩 被指違規

市警高層被發現違反新防疫規定，與公眾接觸時未戴口罩。(取自市警推特)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)與巡邏長霍姆斯(Juanita Holmes)，被發現在24日的一場活動中公開違反一周前發布的口罩 政策；希爾此前曾多次強調，無論是否接種了新冠疫苗 ，在與公眾打交道時都必須戴上口罩；當日市長白思豪 (Bill de Blasio)也就此事被記者提問，但他表示接種過疫苗的人有權做未接種者做不到的事。

市警兩位高層的推特帳戶顯示，24日在總局禮堂舉辦的一場頒獎典禮中，二人在沒有戴口罩的情況下與數名青少年合影留念。

但就在一周前，市警剛剛向全體成員發布口罩新規，無論是否接種過疫苗，在外出執勤、封閉空間或與公眾會面時都必須戴上口罩，以確保雙方的健康安全。

對那些尚未接種疫苗的雇員，市警也從上周要求他們工作期間，無論室內、室外甚至駕車時都需要戴口罩，只有在吃喝或調整呼吸時方可摘下片刻，否則將面臨紀律處分。截至目前，市警沒有立即就兩名高層違反規定一事置評。

希爾在前一日的採訪中表示，若強制接種政策推及至市警，他會「100%贊同以及願意接受。」但不會主動發出指令，而是會等待「更高一級的」安排。

白思豪被要求就市警高層這一違規行為進行置評時，卻表示對接種了疫苗的人來說，「這種情況不能與未接種的人一概而論。」

「我沒有看到照片。」白思豪說，「接種過疫苗的人有權做未接種疫苗的人不能做的事情。」