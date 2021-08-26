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取締法拉盛無證攤販 專門團隊下月起執法

記者牟蘭／紐約報導
因市府多次取締法拉盛的無證攤販，當地街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街邊擺攤。(記者牟蘭／攝影)
因市府多次取締法拉盛的無證攤販，當地街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街邊擺攤。(記者牟蘭／攝影)

市府於今年7月底，多次執法取締法拉盛的無證攤販，至25日街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街頭售賣商品；市消費者事務局(DCWP)指出，無證攤販會面臨最高1000元的罰款，當局已在法拉盛開出56張罰單，並已組建專門管理攤販的部門，計畫在9月開始執法。

法拉盛市中心新冠疫期湧現「擺攤潮」，因市警去年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控，從日用品、防疫物資到海鮮都有，價格比商家還便宜，引發本地不少小商家的不滿；為解決這一問題，市消費局聯合警方在當地多次執法，並向違規攤販開罰。

市消費局表示，自6月1日起至8月中旬，當局針對皇后區的攤販展開255次調查，開出126張違規罰單，其中有56張在法拉盛開出；當局指出，無證販賣雜貨的攤販面臨250元至1000元的罰款，屢犯者會面臨額外250元罰款，無證食物攤販則會面臨150元至1000元的罰款，若涉及其他違規，加罰25元至到50元。

市消費局自3月開始組建街邊攤販執法部門(The Office of Street Vendor Enforcement)，共有24名工作人員負責相關工作，預計9月開始針對無照攤販執法。

根據市消費局的網站，只有持有有效等候牌照與退伍軍人及其伴侶可提交攤位申請；對此，法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，街邊攤販執法部門的組建，將加快牌照的申請，幫助民眾合法做生意。

對於市議員顧雅明在2018年提出禁止法拉盛市中心擺攤法案，余鈿崧指出，這項法案明確規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，但疫情期間，攤販無視法規，造成人行道擁擠，增加了街邊垃圾，降低了生活品質。

在法拉盛市中心經營一家零售店的張女士表示，去年疫情趨緩後，因面臨高昂房租，她於5月復工，看到滿街的攤販感到擔憂，只能大打價格戰，並將貨品擺在街上與無證攤販競爭，「房租很貴，成本太高，根本爭不過」；她說，市消費局近期執法，她才把貨品撤回店內，期盼政府徹底解決問題。

法拉盛商改區自9月17日起，將在羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場推出戶外淘寶市場，每周為當地小商家提供八個免費攤位，並為藝術機構或個人提供表演場地，帶動人潮，有意參與的商家可致電(718)888-1805諮詢。

因市府多次取締法拉盛的無證攤販，當地街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街邊售賣商品...
因市府多次取締法拉盛的無證攤販，當地街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街邊售賣商品。(記者牟蘭／攝影)
因市府多次取締法拉盛的無證攤販，當地街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街邊售賣商品...
因市府多次取締法拉盛的無證攤販，當地街頭的攤販已明顯減少，但仍有人在街邊售賣商品。(記者牟蘭／攝影)

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