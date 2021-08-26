紐約客談／救怡東商場 不要光畫大餅

「東方廣場」(圖右)的基本租金與稅金，只有怡東商場的約五分之一。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓東百老匯 的怡東商場多年失修，近日市議員陳倩雯呼籲市管理服務局(DCAS)收回經營權，重新整修商場後再協助商戶振興，不過卻遭到商場管理層及商戶的反對。

怡東商場共有80個商戶，在全盛時期約有175名員工，到1995年地稅等稅金上漲之後，商戶無力負擔龐大的租金 壓力，只能出走。

根據商場經理陳Terry，自商場建成之後從來沒有盈收、只有支出；他更指出，位於怡東商場對面的東百老匯75號，同樣屬於DCAS的「東方廣場」，每個月的基本租金與稅金，大約為3萬2000元，只有怡東商場每月15萬元的約五分之一，等於只要過條馬路，商戶就不需再負擔高昂的地稅，「大約有80%的商戶都搬到了對面。」

不過在商場管理層與市府、民選官員的角力、爭奪經營權之下，這些商戶的訴求只有一個：想要公開透明的資訊，以及相關單位對於商場未來發展的藍圖，而不是畫大餅。

根據美國紐約商戶聯合總會的新聞稿：「陳倩雯發表怡東商場在9月1日被政府收回管理權，我們商家人心恐慌」，事實上，這樣的恐慌並非來自於商場易主，而是對未來的未知。

在記者會期間，場邊有不少商戶站著旁聽，全程英語、沒有翻譯，對於這些新移民來說，想要理解管理層與市府多年來的情愁糾葛，似乎是有點困難。

怡東商場直至整個東百老匯商圈，其實在疫情前就已經開始走下坡，但如今諾大的怡東商場，只剩下幾間店在繼續經營，其他空店則已多拉下鐵門，即便協商結果，市府同意降低地稅並提供協助，能夠真正回來的商戶，又有幾間？

（紐約客談 ，每周二到周六見報）