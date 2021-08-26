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怡東商場商戶 盼與市府協商

記者顏嘉瑩／紐約報導
新怡東大酒樓預計繼續留在社區服務，但先決條件是商場管理層能與市府達成減地稅協議。(記者顏嘉瑩/攝影)
新怡東大酒樓預計繼續留在社區服務，但先決條件是商場管理層能與市府達成減地稅協議。(記者顏嘉瑩/攝影)

由於欠租糾紛及商場失修，位於曼哈頓華埠東百老匯的「怡東商場」在新冠肺炎疫情爆發之後商家接連關門，日前市議員陳倩雯等人要求市管理服務局(DCAS)收回經營權；25日怡東商場經理與商戶舉辦記者會，希望與市府協商降低租金和地稅，並討論商場去留。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

現任怡東商場管理層於1985年與市府簽下50年租約至2035年。陳倩雯等人在本月中舉辦記者會，表示由於業主多年來的疏忽和管理不善，讓小商家在疫情間受到的影響加劇，要求DCAS收回經營權，不再放任這棟建築繼續衰落，並振興商場、幫助社區小商家復甦。

不過美國紐約商戶聯合總會與商場經理陳Terry在記者會上表示，陳倩雯的提議完全沒有與商戶溝通討論，商場恐被市府收回的消息，讓商戶人心惶惶。

商戶聯合總會會長吳振文表示，怡東商場多年來狀況艱難，在疫情打擊後更難以經營，但東百老匯對於福州移民具有特殊意義，希望市府及民選官員考慮社區需求，並與商戶協調溝通。

據陳倩雯表示，自1985年商場業主向市府承租下怡東商場之後，屢次欠租，至今已積欠1300萬元租金，而業主則在2019年宣告破產，不過陳Terry表示，目前僅積欠市府三、四個月的租金、約35萬至40萬元；他已請律師向市府提出延期交租至少到10月3日，甚至希望等到明年1月新市長上任後，再討論商場的發展。

陳Terry說，他和律師等人在過去幾年間，曾多次與陳倩雯辦公室聯絡，希望共同商討商場未來，但陳倩雯從未回應，同時市府自1995以來逐年增加商場的地稅和代繳稅(payment in lieu of taxes, PILOT)，約年漲10%到20%，目前每月的基本租金再加上稅，大約為15萬元，而地稅多由商戶共同分攤，直到最後稅金上漲到商戶無法負荷，只能搬離商場。

做為怡東商場內最大商戶的新怡東大酒樓，董事長盧揚潮說，酒樓在去年3月中暫停營業，期間得益於與商場管理層的協商，才沒有受到租金追繳和逼遷。

盧揚潮表示，目前華埠大型酒樓多數關門，而新怡東大酒樓則預計繼續留在社區服務，但先決條件是商場管理層能與市府達成減地稅協議；他指出，若談判順利，酒樓將於明年第一季裝修後再度對外營業。

有望接任華埠市議員的該職位民主黨候選人馬泰(Christopher Marte)辦公室代表王軼洋表示，目前市府未與商場及商戶有任何溝通，過程相當不透明；他希望能等到新市長上任後，再與商戶協商、妥善溝通。

陳倩雯發表聲明，指在日前的記者會之前，就曾多次與商場營運代表溝通；她在聲明中表示，呼籲市府收回經營權，只是希望能夠振興華埠小商家、確保商家的公平，以及急需要資金維修的商場，而亞平會及華埠商改區過去積極協助社區，為商家提供協助，若市府選擇其他營運商接手，也會透過正常程序來申請。

對於是否收回商場經營權，陳倩雯說，最終得交由DCAS決定，不過目前有壓倒性的證據證明，現任經營者已經無法再繼續維護商場，「我相信市府也相當希望提前終止租約，收回經營權。」

新怡東大酒樓自去年3月暫停營業至今。(記者顏嘉瑩/攝影)
新怡東大酒樓自去年3月暫停營業至今。(記者顏嘉瑩/攝影)
怡東商場商戶要求與市府協商。(記者顏嘉瑩/攝影)
怡東商場商戶要求與市府協商。(記者顏嘉瑩/攝影)
新怡東大酒樓自去年3月暫停營業至今。(記者顏嘉瑩/攝影)
新怡東大酒樓自去年3月暫停營業至今。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 租金 疫情

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