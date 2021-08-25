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中華公所暑期實習生畢業 回饋社區收穫多

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所於24日為七名暑期實習生舉辦畢業典禮，感謝他們過去兩個月以來的協助。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所於24日為七名暑期實習生舉辦畢業典禮，感謝他們過去兩個月以來的協助。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所於24日舉辦為七名暑期實習生舉辦畢業典禮，感謝他們過去兩個月以來的協助；實習生表示，期間除了協助推廣社區事務、關心社會議題外，也學習到在學業以外的溝通技能，希望未來能繼續發揮所長、學以致用、回饋社區。

中華公所主席于金山表示，今年的七名實習生從7月初開始在公所實習，主要協助民眾申請各種社會福利，以及跟進茂比利街(Mulberry St.)70號建物和堅尼路(Canal St.)349號遊民收容所進度等項目。

于金山說，中華公所雖有義工，但人手仍不足，多了七名實習生等於一支生力軍，他們可學習待人處事，也協助公所有新生力量、服務僑胞。

楊凡看到反亞裔仇恨犯罪問題嚴重，希望能以一己之力服務社區。(記者顏嘉瑩／攝影)
楊凡看到反亞裔仇恨犯罪問題嚴重，希望能以一己之力服務社區。(記者顏嘉瑩／攝影)

就讀皇后區科技高中(Queens High School for the Sciences)12年級的楊凡是第二代華裔，從小在西語裔社區長大，他從15歲就開始在紐約中華總商會擔任實習生，新冠肺炎疫情期間看到反亞裔仇恨犯罪問題嚴重，喜愛中華文化的他，希望能以一己之力服務社區，因此再度到中華公所實習。

楊凡表示，透過實習經驗，他更了解當地的社會問題，累積社會實踐經驗，也精進自己的中文能力，學習更多中華文化。

甄俊豪在中華公所實習期間，主要負責堅尼路349號遊民收容所項目。(記者顏嘉瑩／攝...
甄俊豪在中華公所實習期間，主要負責堅尼路349號遊民收容所項目。(記者顏嘉瑩／攝影)

2013年才隨父母從廣東台山移民來美的甄俊豪，目前就讀史岱文森高中，當初是在學校網站上找實習機會，希望能夠藉由自己的語言長才協助華人社區，才到中華公所實習。

在實習期間主要負責堅尼路349號遊民收容所項目，甄俊豪表示，藉此他了解該議題對社區治安的重要性，也與許多平時未接觸到的政府官員溝通，學習了不少溝通技巧。

甄俊豪將於明年就讀大學，想要就讀商科的他，認為升學不僅重視成績，其他課外活動與實習經驗對學生來說也同等重要，在社區機構服務特別有意義，希望之後也能繼續回饋社區。

其他五名實習生，則分別為就讀布朗士科學高中的周衍欣，紐約市立大學亨特學院的梁麗寧、楊澔賢，布碌崙(布魯克林)科技高中的羅傑馨、雪城大學(Syracuse University)的梅泳明等人。

紐約市 升學 布朗士

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