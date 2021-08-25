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紐約客談／Delta肆虐 公校應給網課選項

紐約客談

還有不到三周，紐約市公校學生就要全員返校上課，但Delta變種病毒肆虐導致全國感染新冠住院的兒童數量激增，縱然市府要求教職員工接種疫苗，並有口罩令加持，然而由於12歲以下兒童無法接種，家長仍忐忑不安，目前看來，教育局提供網課選項是妥當之舉。

美國兒科學會(AAP)最新報告顯示，近期新增確診的病例中，有15%為兒童染疫，除了一般的如發燒、發冷、呼吸困難、身體疼痛、頭痛、味覺嗅覺喪失、喉嚨痛等症狀外，還有孩童感染後神智不清所答非所問，給家長敲響警鐘。

然而與此同時，五歲至11歲兒童要接種仍至少需要等待數月，才能獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准疫苗。

教育組織「PLACE NYC」最新發布的家長調查問卷結果顯示，只有26%受訪者對9月13日全市公校重開有信心，且有37%家長希望教育局能將上課方式改為網課；多名民代致信市教育總監，呼籲提供網課選項，華裔家長也連署要求提供遠距教學選擇。

基於紐約市不同學區的學校擁擠程度不同，提供網課選項確實是明智之舉，市府不應怕自己打臉或過分自信而重蹈覆轍。

皇后區為例，作為全市五區中學校擁擠最為嚴重的地區，學校重開面臨的挑戰巨大，僅學生要保持三呎社交距離，就令很多學校犯愁。

根據皇后區長致信教育總監的內容，疫情爆發至今，教育局累計出現2萬7428名確診病例，其中學生占1萬4793例，教職員工為1萬2635例。

兒童患病需要住院和死亡率雖然都很低，但為確保不會有更多孩童因感染新冠而給身心帶來創傷，教育局提供網課選項，才妥當。

教育局 紐約市 皇后區

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