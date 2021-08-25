我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

醫師：返校利大於弊 兒童染疫症狀「輕過感冒」

記者黃伊奕／紐約報導
孩子返校利大於弊，醫生建議家長不必太過擔憂。（記者黃伊奕／攝影）
孩子返校利大於弊，醫生建議家長不必太過擔憂。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市公校即將開學，但因Delta病毒影響疫情反彈，不少家長猶豫不決是否將孩子送回學校；對此華裔兒科醫生表示，返校「利大於弊」，雖然近期兒童確診增加，但大部分症狀「輕過感冒」，家長不必太過擔憂。

針對很多家長仍未決定是否將孩子返回學校上課，兒科醫生王朝暉表示，雖然近期全國確診數量增加，但在疫苗進一步普及下，死亡、重症患者大幅下降；只要家長儘量幫助孩子做好防疫措施，建議送孩子返校。

王朝暉表示十分理解家長的擔憂與害怕，但是疫情至今已長達兩年，過去孩子長期居家遠程學習弊端多多，繼續過度隔離沒有必要；他指過去研究表明，孩子在長期失去正常社交環境下，對情感、精神等都造成不少負面影響；長期居家孩子面對電子屏幕和產品過多，很容易染上網隱，進一步導致情緒、思維、運動能力等變化。

根據研究在2020年換上抑鬱症等精神疾病的青少年，要比2019年多出一倍，情況更嚴重者，甚至出現精神分裂、自殺等症狀與行為。

王朝暉表示，Delta病毒與成年人普遍接種疫苗背景下，近期未成年新冠肺炎檢測陽性比例確實有所上升，但紐約因普遍疫苗接種率高，相比佛州、德州等情況控制得不錯；此外病毒雖然傳播性增加，但重症甚至死亡率則大大減少，尤其是未成年重症比例更低，「大部分兒童確診後都是輕症，通常不過一些喉嚨痛、頭痛、低燒、咳嗽等，甚至很多症狀輕過流感，兩至三天便好轉。」

除了接種新冠肺炎疫苗外，王朝暉還建議孩子與家長在9月開始接種流感疫苗，通常12月至2月是流感高發期，接種兩種疫苗能起到雙重保護作用，「目前FDA與CDC經過進一步研究，已確定流感疫苗和新冠肺炎疫苗可同時接種」；此外，到校後也應戴好口罩、勤洗手、保持一定社交距離，「這些都仍能夠幫助減少感染風險。」

王朝暉還指出，如果孩子出現任何症狀，一定要盡快前往醫院或診所，暫時不要返校；「現在檢測便利很多，很多醫院和症所都購置了新的設備，30分鐘便能出結果，有些設備甚至能分析出是哪一種病毒」；即使確診為陽性，待沒有症狀約十天後便能正常返校上課。

流感疫苗 新冠肺炎 紐約市

上一則

紐約客談／Delta肆虐 公校應給網課選項

下一則

華裔家長連署請願 要求當局提供網課

延伸閱讀

CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%

CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%
遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例
輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈

輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈
台灣首批BNT可望月底到貨

台灣首批BNT可望月底到貨
成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮