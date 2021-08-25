醫師：返校利大於弊 兒童染疫症狀「輕過感冒」

孩子返校利大於弊，醫生建議家長不必太過擔憂。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市 公校即將開學，但因Delta病毒影響疫情反彈，不少家長猶豫不決是否將孩子送回學校；對此華裔兒科醫生表示，返校「利大於弊」，雖然近期兒童確診增加，但大部分症狀「輕過感冒」，家長不必太過擔憂。

針對很多家長仍未決定是否將孩子返回學校上課，兒科醫生王朝暉表示，雖然近期全國確診數量增加，但在疫苗進一步普及下，死亡、重症患者大幅下降；只要家長儘量幫助孩子做好防疫措施，建議送孩子返校。

王朝暉表示十分理解家長的擔憂與害怕，但是疫情至今已長達兩年，過去孩子長期居家遠程學習弊端多多，繼續過度隔離沒有必要；他指過去研究表明，孩子在長期失去正常社交環境下，對情感、精神等都造成不少負面影響；長期居家孩子面對電子屏幕和產品過多，很容易染上網隱，進一步導致情緒、思維、運動能力等變化。

根據研究在2020年換上抑鬱症等精神疾病的青少年，要比2019年多出一倍，情況更嚴重者，甚至出現精神分裂、自殺等症狀與行為。

王朝暉表示，Delta病毒與成年人普遍接種疫苗背景下，近期未成年新冠肺炎 檢測陽性比例確實有所上升，但紐約因普遍疫苗接種率高，相比佛州、德州等情況控制得不錯；此外病毒雖然傳播性增加，但重症甚至死亡率則大大減少，尤其是未成年重症比例更低，「大部分兒童確診後都是輕症，通常不過一些喉嚨痛、頭痛、低燒、咳嗽等，甚至很多症狀輕過流感，兩至三天便好轉。」

除了接種新冠肺炎疫苗外，王朝暉還建議孩子與家長在9月開始接種流感疫苗 ，通常12月至2月是流感高發期，接種兩種疫苗能起到雙重保護作用，「目前FDA與CDC經過進一步研究，已確定流感疫苗和新冠肺炎疫苗可同時接種」；此外，到校後也應戴好口罩、勤洗手、保持一定社交距離，「這些都仍能夠幫助減少感染風險。」

王朝暉還指出，如果孩子出現任何症狀，一定要盡快前往醫院或診所，暫時不要返校；「現在檢測便利很多，很多醫院和症所都購置了新的設備，30分鐘便能出結果，有些設備甚至能分析出是哪一種病毒」；即使確診為陽性，待沒有症狀約十天後便能正常返校上課。