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安全返校？僅26%家長有信心 37%盼繼續提供網課

記者金春香／紐約報導
教育組織調查顯示，只有26%公校家長對學生重返校園抱有信心。（取自教育總監推特）
教育組織調查顯示，只有26%公校家長對學生重返校園抱有信心。（取自教育總監推特）

教育組織「PLACE NYC」24日發布家長調查問卷結果，顯示只有26%受訪家長對9月13日全市公校重開有信心，且有37%家長希望教育局能將上課方式改為網課；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也致信教育總監波特(Meisha Porter)，希望紐約市為學生提供網課選項。

「PLACE NYC」在22日和23日對5000多名家長進行有關公校重開的問卷調查，結果顯示家長們對學校能否安全重開，是否支持回歸完全線下教學，是否強制學生和教職員工戴口罩及接種疫苗等問題看法不同；「PLACE NYC」支持全面返回面對面教學，這能保證學生獲得充分的學業支持，並有利於學生的心理健康。

調查結果顯示，52%的受訪者希望子女回歸面對面學習，54%支持教育局的口罩令，46%則認為不應強制戴口罩；37%的家長希望繼續全網課教學，11%傾向於線上和線下混合教學。

在支持線下教學的家長中，56%表示應確保所有教職員工接種疫苗，53%支持強制戴口罩，41%反對口罩令，6%表示不確定；63%的家長支持三呎社交距離，24%不支持，13%不確定。

根據調查結果，全市不同地區的家長對目前公校重開政策持不同觀點，51%參與調查的曼哈頓家長支持口罩令下的全面回歸線下教學計畫，布碌崙(布魯克林)南部和皇后區北部的家長則偏好全部網課教學，這也與過去一年為孩童選擇上網課的家庭地域分布信息一致；史泰登島的大部分家長支持面對面教學，但認為不應強制戴口罩。

調查結果指出，認為不應返校上課的家長主要有三個理由，分別為傾向網課，不相信教育局和公校能確保學生安全，以及希望等到12歲以下學生能夠接種疫苗；在已經計畫不返回公校的家庭中，75%計畫在家自學，17%打算送入私立學校或特許學校，8%計畫搬離紐約市。

「PlaceNYC」共同主席劉明倫表示，各級政府不斷改變學校防疫政策，無法令家長和學生對重返學校保有信心，也會進一步影響學生獲得應有教育。

理查茲也去信教育局，表示皇后區過度擁擠學校數量在全市五區內最多，提供網課選項在當前疫情狀況下是必要的，認為教育局不應完全取消網課。

教育局 口罩 公校

上一則

華裔家長連署請願 要求當局提供網課

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