華裔夫婦中城遇襲 憶驚魂一刻

此嫌在中城襲擊華裔夫婦,日前已被逮捕歸案。(市警提供)

曼哈頓中城一名華裔 拾荒老婦,日前遭一白人男子無故攻擊,該人不但大罵「滾回中國 !」還揮拳猛擊受害者的胸部,將其毆倒在地;受害者丈夫是一名餐廳員工,同時遭到攻擊,他表示,作為受害者是不幸的,但又慶幸沒有受到嚴重的肢體傷害,可以繼續工作 維生。

警方表示,案件於15日下午6時30分左右發生在西54街230號前,一名白人男子對63歲的華裔婦女大喊「傻x亞洲人,滾回中國!」(F-----g Asians, get the f--- back to China!),隨後揮拳猛擊受害者的胸部,直至其倒地不起;然後他又把目標轉向了受害者丈夫,並將一份中餐傾倒在他身上,隨後騎單車沿百老匯向南逃逸。

「他當時在街角附近的電話亭給手機充電。」這名在餐廳工作的受害者丈夫說,「我們跟他一點關係都沒有,只是在街邊撿瓶子賺些外快。」

受害者回憶稱,此人橫衝直撞,「他過來就開始對我妻子拳打腳踢,並把她推倒在街上,這一切發生的太突然了,不但毆打還咆哮著辱罵,當我們反應過來的時候,他已經騎上單車逃跑了。」

這對華裔夫婦不願透露姓名,因為擔心襲擊者會回來報復。

警方稱,案件造成受害者背部疼痛,但現場拒絕接受醫療救治,涉案嫌犯已於日前被逮捕歸案。

「我們是不幸但又是幸運的。」這對華裔夫妻說,作為受害者遇到攻擊是不幸,但又非常幸運沒有受到更嚴重的肢體傷害,「很難想像如果頭撞到路面或別的物體上會怎麼樣,那會更糟糕;我們現在還能出門工作,就已經滿足了。」