華裔夫婦中城遇襲 憶驚魂一刻

此嫌在中城襲擊華裔夫婦，日前已被逮捕歸案。(市警提供)

曼哈頓中城一名華裔 拾荒老婦，日前遭一白人男子無故攻擊，該人不但大罵「滾回中國 ！」還揮拳猛擊受害者的胸部，將其毆倒在地；受害者丈夫是一名餐廳員工，同時遭到攻擊，他表示，作為受害者是不幸的，但又慶幸沒有受到嚴重的肢體傷害，可以繼續工作 維生。

警方表示，案件於15日下午6時30分左右發生在西54街230號前，一名白人男子對63歲的華裔婦女大喊「傻x亞洲人，滾回中國！」(F-----g Asians, get the f--- back to China!)，隨後揮拳猛擊受害者的胸部，直至其倒地不起；然後他又把目標轉向了受害者丈夫，並將一份中餐傾倒在他身上，隨後騎單車沿百老匯向南逃逸。

「他當時在街角附近的電話亭給手機充電。」這名在餐廳工作的受害者丈夫說，「我們跟他一點關係都沒有，只是在街邊撿瓶子賺些外快。」

受害者回憶稱，此人橫衝直撞，「他過來就開始對我妻子拳打腳踢，並把她推倒在街上，這一切發生的太突然了，不但毆打還咆哮著辱罵，當我們反應過來的時候，他已經騎上單車逃跑了。」

這對華裔夫婦不願透露姓名，因為擔心襲擊者會回來報復。

警方稱，案件造成受害者背部疼痛，但現場拒絕接受醫療救治，涉案嫌犯已於日前被逮捕歸案。

「我們是不幸但又是幸運的。」這對華裔夫妻說，作為受害者遇到攻擊是不幸，但又非常幸運沒有受到更嚴重的肢體傷害，「很難想像如果頭撞到路面或別的物體上會怎麼樣，那會更糟糕；我們現在還能出門工作，就已經滿足了。」