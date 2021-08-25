利率超低、對抗通膨 投資房地產正好

掃描二維碼，觀賞完整理財講座。

過去一年多的疫情 ，影響所有人生活的方方面面，當然也包括地產投資 產業。

其實在疫情期間，房市反而是美國經濟中最強勁的部分之一。房屋貸款利率一直處於歷史低位，而遠程工作的興起，使人們在居住地上有了更大的靈活性。因此，整體房市由於強勁的需求與供應不足的衝突，造成房價一直飆升。同時間，在面對後疫情時代即將到來的通貨膨脹風險，造就了對房地產 向來情有獨鍾的華人社區，對於當下的房地產規畫特別關注。

「牛理財NEW理財」第六支影片「房地產投資管理規畫」於日前上線，本期節目邀請到對於房地產規畫主題十分熟悉的資深財務顧問：不僅是壽險理財專業人士最高組織百萬圓桌協會的優秀會員，同時也是美國保險及財務顧問協會會員，以及紐約人壽總統委員會成就獎代理人，擁有20多年公司財務及個人財務的管理經驗的霍莉(Li Holly Huo)女士擔任主講人。她將帶領所有觀眾，一齊深入探討這個近期財務規畫中最熱門的話題。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu8，或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第六期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎。

本期頭獎為250元的Amazon電子禮卡，總獎金高達500元！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自麻州的WEI GU，將獲得250元Amazon電子禮卡一張。完整得獎名單已公布於第五期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於26日(周四)東岸時間下午4時舉行的正式講座，將針對本期議題作更深入的探討及專業資訊分享，感興趣的讀者切勿錯過。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021『牛理財NEW理財』微講座系列影片」，以「當下時局財富規畫的掌控策略」、「退休收入的靈活性」、「企業主的商業規畫」、「長期護理計畫講座」、「跨國居民的資產規畫」等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規畫的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規畫師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規畫。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。