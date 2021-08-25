我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

利率超低、對抗通膨 投資房地產正好

【紐約訊】
掃描二維碼，觀賞完整理財講座。
掃描二維碼，觀賞完整理財講座。

過去一年多的疫情，影響所有人生活的方方面面，當然也包括地產投資產業。

其實在疫情期間，房市反而是美國經濟中最強勁的部分之一。房屋貸款利率一直處於歷史低位，而遠程工作的興起，使人們在居住地上有了更大的靈活性。因此，整體房市由於強勁的需求與供應不足的衝突，造成房價一直飆升。同時間，在面對後疫情時代即將到來的通貨膨脹風險，造就了對房地產向來情有獨鍾的華人社區，對於當下的房地產規畫特別關注。

「牛理財NEW理財」第六支影片「房地產投資管理規畫」於日前上線，本期節目邀請到對於房地產規畫主題十分熟悉的資深財務顧問：不僅是壽險理財專業人士最高組織百萬圓桌協會的優秀會員，同時也是美國保險及財務顧問協會會員，以及紐約人壽總統委員會成就獎代理人，擁有20多年公司財務及個人財務的管理經驗的霍莉(Li Holly Huo)女士擔任主講人。她將帶領所有觀眾，一齊深入探討這個近期財務規畫中最熱門的話題。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu8，或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第六期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎。

本期頭獎為250元的Amazon電子禮卡，總獎金高達500元！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自麻州的WEI GU，將獲得250元Amazon電子禮卡一張。完整得獎名單已公布於第五期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於26日(周四)東岸時間下午4時舉行的正式講座，將針對本期議題作更深入的探討及專業資訊分享，感興趣的讀者切勿錯過。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021『牛理財NEW理財』微講座系列影片」，以「當下時局財富規畫的掌控策略」、「退休收入的靈活性」、「企業主的商業規畫」、「長期護理計畫講座」、「跨國居民的資產規畫」等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規畫的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規畫師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規畫。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

牛理財NEW理財第六期將分析如何透過投資房地產抗通膨及順利傳承資產。
牛理財NEW理財第六期將分析如何透過投資房地產抗通膨及順利傳承資產。

疫情 房地產 投資

上一則

最適合華人企業的商業電話來了！

下一則

紐約大都會歌劇院與樂團達協議 確保9月回歸

延伸閱讀

掃二維碼點菜 將成疫後常態

掃二維碼點菜 將成疫後常態
灣區豪宅成交高於開價百萬 不稀奇

灣區豪宅成交高於開價百萬 不稀奇
利率超低、房價上升 投資房地產最該注意什麼？

利率超低、房價上升 投資房地產最該注意什麼？
學者：中國房地產改革要「軟著陸」 勿操之過急

學者：中國房地產改革要「軟著陸」 勿操之過急
糖城廣場交通便利 華人生活商圈新地標

糖城廣場交通便利 華人生活商圈新地標

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮