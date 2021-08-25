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錘殺3華人兇嫌免刑責 社區抗議 要求確保關終身

記者顏潔恩╱紐約報導
死者之一潘子密妻子(中)希望法庭能確保兇嫌不會被放歸社區。(記者顏潔恩/攝影)
死者之一潘子密妻子(中)希望法庭能確保兇嫌不會被放歸社區。(記者顏潔恩/攝影)

在布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城中餐館持鐵鎚殘忍殺害三名華人的兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)，日前因被確定有精神病而被免除所有刑事控罪，死者家屬24日與州眾議員寇頓(William Colton)、亞裔社團聯合總會一同召開記者會，表示社區將在兇嫌下個月庭審時組織到法院外示威，強調此結果無法接受，將要求法庭確保他永不被放歸社區。

白人男子馬湯諾維奇2019年手持鐵鎚衝入羊頭灣海港城自助餐廳，專挑華裔男子下手，殺死34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強；他被捕後辯稱看不慣華裔男子常對華女不公，決定出手拯救華女，最後檢方以仇恨犯罪的一級謀殺罪名起訴，但在本月中再開庭時，檢、辯雙方達成協議，指出精神鑑定結果顯示兇嫌有精神病，同意他轉入精神病院治療、免除所有刑罰。

當日記者會上，寇頓播放案發當日兇嫌手持鐵鎚殘殺三人的視頻，表示仇恨犯罪之所以可怕，是因為帶給的影響廣泛，整個社區都活在恐懼當中；家屬等待了兩年，卻得到這個結果，對家屬、社區都不是能接受的交代。

「我們不會忘記，一定會盡一切努力確保正義實現。」寇頓表示，三條人命不能白白犧牲掉，就算對方有精神疾病，也要接受懲罰，確保他至少一輩子都被關在精神病院內；他也表示，每次社區出現仇恨犯罪，一定要嚴厲地指出來譴責，任由滋生的話，任何族裔的安危都將受到威脅。

「這個犯人殺死了三個人，釋放出來也不會對社區有任何好處。」死者之一潘子密的妻子表示，所承受的傷痛至今都很難用語言來表達，最終的希望是馬湯諾維奇在精神病院度過一生，不想有任何變數，讓他在未來有機會被釋放出來。

「(兇嫌)醫好了也不能回來。」亞總會會長陳善莊表示，華人在美安分守己，不該受到如此不公的對待，並質疑若死者是白人或非洲裔，裁決結果是否會有所不同；他表示，在兇嫌下月4日(周一)開庭時，會再組織到法院外示威，表達社區對判決的不滿，且不管未來案情走向如何，一定會持續追蹤到底。

最後他表示，案件沒有受到主流社會足夠的關注，華人本身一定要站出來自救，抗爭到底，要求華人的權益不被忽視。

兇嫌馬湯諾維奇因有精神疾病，將不會受到刑罰。（本報檔案照）
兇嫌馬湯諾維奇因有精神疾病，將不會受到刑罰。（本報檔案照）
兇殺案死者家屬，24日聯手州眾議員寇頓、亞總會召開記者會，將在兇嫌下個月庭審時再...
兇殺案死者家屬，24日聯手州眾議員寇頓、亞總會召開記者會，將在兇嫌下個月庭審時再次組織到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)

華人 仇恨犯罪 華女

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