布碌崙地檢：兇嫌絕不會被放歸社區

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(右排左二)和負責此案的助理檢察官23日拜訪亞總會，講述檢方在海港城爆頭案中的處理要點。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)海港城爆頭案結果引華社不滿，布碌崙地區檢察官 蔣沙樂(Eric Gonzalez)和負責此案的助理檢察官拜訪亞裔社團聯合總會進行說明；蔣沙樂表示，檢辯雙方對被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)的精神狀況作出相同評估，最終達協議將他關精神病院、但免除刑責，是能爭取到的最好結果，並保證任期內絕不會同意將他釋放。

蔣沙樂與布碌崙地檢兇殺案部門副主任傑克森(Howard Jackson)、助理檢察官凱力(David Kelly)23日與亞總會會長陳善莊、常務會長姜書棟、司法高級顧問李浩然等人見面，解釋整起案件的流程，給華社交代；作為非洲裔的傑克森，表示案發後自告奮勇接下該案，同為少數族裔，他深信被告的動機就是仇恨犯罪 。

在刑事訴訟方面，檢方以最高的一級謀殺罪名起訴被告，還加控仇恨犯罪，但案件最終兩年才有結果，是因新冠疫情造成；檢方表示，案發以來和家屬有三次會談，在審理初期得知辯方會以被告精神狀況開脫罪名時，就緊急和家屬會面。

檢方表示，造成兇嫌最終脫罪的原因是，在鑑定被告的精神狀況上，其聘請的心理醫生與辯方的作出一模一樣的精神病評估，讓檢方沒有勝算；凱力表示，要對一個人控以謀殺罪名，其意圖和動機必須成立，可若被告案發時已失去思考能力，那麼意圖就會被精神原因抵銷，精神病發成為作案動機，讓檢方無法贏得案件，將被告定罪。

蔣沙樂表示，他的責任不單是伸張正義，也要保護所有的布碌崙人，其中包括精神病人；他最後說，理解家屬希望被告被繩之以法，但檢方別無選擇，達成協議讓兇嫌被關入精神病院，防止其繼續危害社區，已是他能保證的最好結果。

凱力表示，被告99.9%不會被從精神病院中釋放，蔣沙樂則補充保證「100%不會」，指出被告申請出院，首先需地檢把關，並申訴到法院審理，他在任內絕不會簽字同意，且該案件的嚴重性和對社區危害程度，也相信沒有任何法官會同意馬湯諾維奇被釋放出院。