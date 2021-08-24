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紐約市警接種率不足一半 局長希爾：100%認同強制接種

記者張晨／紐約報導
目前市警的接種率不足一半。(市警提供)
目前市警的接種率不足一半。(市警提供)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)24日在接受媒體採訪時表示，雖然目前市警尚無明確指令，但「100%認同」強制接打疫苗的舉措；因如今市警內部的接種率不足一半，但多數警員仍須每日在外執勤，有高度暴露且傳播病毒的風險。

當日希爾在NY1的採訪中被問及，如何看待公校教師被強制要求接種的政策時表示，如果在未來推及至市警，自己會「100%贊同以及願意接受。」

「在我看來，現在有太多無辜的生命正在逝去，而這些是可以通過疫苗避免的。」他說，上周一名從警17年，從沒有請過病假的警員因新冠離世，這對該部門來說是極大的損失。

但希爾並沒有明確表示自己會發出這一強制指令，而是會等待「更高一級的」安排；他表示，希望市府、州府甚至聯邦政府能給出最終的指導。

市長白思豪(Bill de Blasio)在當日的記者會上表示，還沒有將辦公室中的強制接種政策納入考慮範圍，「我們正在對比所有替代方案，一旦確備完善，就會向公眾進一步通報情況。」

市警工會沒有對此公開發表意見，也沒有對希爾「100%贊同以及願意接受」的置評做出回應。

希爾此前曾多次向警員發出呼籲，要求他們盡快接種疫苗；但根據市警公布的數據顯示，其作為一線工作者是首批可獲接種的人群，但目前的接種率僅為47%，也就是不足3萬5000名制服警員和近1萬8000名文職人員；與四周前相比，只增加了2100人，還有大約2萬8000名制服警員和文職人員沒有接種疫苗。

根據上周市警內部發布的一項新規定，那些未接種疫苗的雇員現在被要求在工作期間，無論室內、室外甚至駕車時都需要配戴口罩，只有在吃喝或調整呼吸時方可摘下片刻，否則將會面臨紀律處分。

希爾表示100%贊同強制接種舉措。(記者張晨/攝影)
希爾表示100%贊同強制接種舉措。(記者張晨/攝影)

疫苗 工作 白思豪

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