葛謨舊部走人 霍楚面臨人力荒

葛謨23日通過電視講話發表告別演說。（路透）

23日是葛謨 (Andrew Cuomo)作為紐約州 長的最後一天，而自今年初以來，隨著他性騷擾 及隱瞞養老院疫情醜聞的爆發，有至少33名直屬州長辦公室的高級幕僚先後離開，而作為風波中心的州衛生廳則有多達58名高階官員去職，給其副手霍楚(Kathy Hochul)的接任帶來挑戰。

據「紐約郵報」報導，州主計長辦公室的紀錄顯示，從今年1月1日至葛謨宣布辭職後的8月11日期間，直屬葛謨州長辦公司的高階員工中，有33名辭職或改調州府其他部門任職，包括州長首席法律顧問、創意總監、媒體主任、州長秘書等關鍵幕僚。

紐約郵報形容在葛謨爆出性騷擾和隱瞞養老院疫情醜聞後，州長辦公室的人員流動猶如「逃離沈船」，並引述前州長柏德基(George Pataki)高級顧問Rob Cole，指出八個多月內33名高級官員去職，是「非常高的數字」。

而除了葛謨辦公室的大批人員去職外，恐會給即將接任的霍楚帶來挑戰的則是州衛生廳的大批高官去職引發的人力緊缺；據「紐約郵報」獲得的該廳雇員名冊顯示，今年截止8月11日，已有58名年薪在10萬元以上的高階員工離職。

一名匿名的衛生廳員工向紐約郵報透露，新冠疫情仍在持續，而該部門目前已面臨人力短缺問題，「霍楚上任後，將面臨重建州衛生廳的問題。」

霍楚24日正式接任州長，成為紐約州首位女州長。她於23日宣布兩名最重要的高階幕僚，全為女性；其中，Karen Persichilli Keogh將擔任作為州長辦公室最高階官員的州長秘書(secretary to the governor)，Elizabeth Fine則將擔任州長顧問。

霍楚此前已表示，跟葛謨性騷擾醜聞無關的州府高官無需隨著葛謨下台而離任，她將給予45天的觀察期，決定是否留用這批葛謨舊部。