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華商會新理事會 王耀明接任理事長

記者張心／紐約報導
王耀明(前排右四)接任法拉盛華商會理事長。前排左一至左五依次為鄭琪蓉、于金山、杜彼得、狄納波利、戴宏；前排右一至右五依次為張嶼麗、顧雅明、史塔文斯基、王耀明、凱茲。(記者張心／攝影)
王耀明(前排右四)接任法拉盛華商會理事長。前排左一至左五依次為鄭琪蓉、于金山、杜彼得、狄納波利、戴宏；前排右一至右五依次為張嶼麗、顧雅明、史塔文斯基、王耀明、凱茲。(記者張心／攝影)

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)23日舉行第28屆新任理事會成員宣誓就職典禮，王耀明接棒理事長；州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)、皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)等政商界人士到場見證。

特邀擔任監誓人的皇后區地區檢察官凱茲表示，很高興終於不是在電腦屏幕上看到大家，過去一年對商業尤其是小商家的打擊巨大，華人商家在疫情中的表現是具有示範意義的，法拉盛華商會在這其中發揮了很重要的作用，感謝華商會為經濟復甦所做的一切。

新任理事長王耀明是繼前任戴宏後，第二位來自中國大陸的理事長。他表示，法拉盛華商會在疫情期間，堅持為社區捐贈防疫物資，這些行動不會停止；之後將大力推廣疫苗和推行社交距離規則，繼續擔任政府與社區群眾的橋樑。

「目前疫情雖然趨緩但還並沒有結束，華商會要通過建設商務平台等方式，幫助法拉盛小商家生存下去。」王耀明說，「每個族裔在疫情受到的衝擊不一樣，彼此之間因此產生了很多矛盾。華商會將為促進族群之間的和諧，多做一些盡可能的工作，讓法拉盛變得更好。」

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，華裔族群在過去一年因為新冠疫情遭受很多指責，包括「中國病毒」言論，引起了很多人的反感甚至反抗；他說，華人要以實際行動表示華裔有多麼熱愛這個國家，譬如華商會就向醫院捐贈了數十萬防疫物資等。

「很感謝華商會在疫情中對小商家的幫助，法拉盛是一個充滿企業家精神的地方，讓我們看到商業、社區和政府如何共同合作。」州主計長狄納波利說；皇后區區長理查茲也稱讚華商會幫助小商家是公私合作的範本，感謝華商會為皇后區經濟所做的貢獻。

華商會第28屆新任理事會成員包括，前華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能任總幹事，杜彼得任首席顧問，胡師功、戴宏任顧問、張嶼麗任秘書，及陳勇存、劉豫等共計24位理事。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員顧雅明、中華公所主席于金山、皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)、109分局局長歐康納(John O'Connell)、皇后北區勤務指揮中心指揮官弗萊爾森(Assistant Chief Galen Frierson)、督察吳銘恆等也到場。

法拉盛 疫情 皇后區

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