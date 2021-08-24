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西尼羅病毒現蹤 布碌崙26日噴滅蚊藥

記者黃伊奕／紐約報導
衛生局將在26日晚間噴灑滅蚊藥。（歐新社）
衛生局將在26日晚間噴灑滅蚊藥。（歐新社）

市衛生局日前宣布，針對西尼羅病毒(West Nile Virus)今夏已於紐約市現蹤，將於26日晚間在布碌崙日落公園、羊頭灣等多個華裔集居區域噴灑殺蟲劑，提醒民眾注意。

西尼羅病毒西尼羅病毒是黃病毒(Flavivirus)的一種，主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，西尼羅病毒1999年首次在美國爆發，感染者主要集中在紐約市，此後每年都會在美國東北部及南部爆發，22年來已導致全美近萬人死亡；今年在布碌崙(布魯克林)日落公園和皇后區法拉盛等華社均有發現。

為了減少蚊子活動和民眾感染該病毒的風險，市衛生局計畫在26日晚間8時30分至次日6時，用卡車在布碌崙日落公園、羊頭灣等地噴灑殺蟲劑；如遇惡劣天氣或設備故障，將推遲至8月30日進行。

噴藥地點主要在布碌崙郵編為11201，11204， 11215， 11217， 11218， 11219， 11220， 11225，11226， 11231，11232，11238，11229，11234，11235以及11236區域。

此次市衛生局將使用極低濃度的Anvil、Duet、或DeltaGard，對人和寵物風險低，但一些易過敏者若接觸到藥水噴霧，可能短時間內會感到眼睛、喉嚨刺激或者發皮疹，有呼吸疾病者也有可能受輕微影響。

市衛生局呼籲民眾噴藥期間盡可能呆待室內，不慎暴露在噴藥中的衣物或皮膚，應盡快用肥皂和水清洗，水果和蔬菜食用前也應用水仔細清洗等。

衛生局也提醒民眾，市民預防西尼羅病毒最簡單的作法，就是注意防蚊蟲叮咬，到植物多、水邊等易滋養蚊子的地方，要噴塗防蚊水、或穿長袖長褲等盡量減少暴露在外的皮膚；同時，衛生局也呼籲民眾發現滋生蚊子眾多的水坑、水灣，要及時撥打311報告，市府會立即派員滅蚊。

西尼羅病毒感染後的症狀跟流感類似，包括發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等；衛生局呼籲民眾被蚊蟲叮咬後、出現類似症狀，應立即就醫。

布碌崙 紐約市 日落公園

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