避免災後哄抬物價 州檢提出警示

詹樂霞提醒，恐有業者利用自然災害哄抬物價，民眾需提高警覺。(記者顏嘉瑩/攝影)

熱帶風暴 「亨利」(Henri)為紐約市帶來的強降雨刷新歷史紀錄，也影響了市場民生用品的供貨；紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)23日警告業者，勿趁此機會哄抬物價，也提醒消費者，在購物前應該貨比三家、索取收據等，以免上當受騙。

為避免有業者利用天災哄抬物價，詹樂霞表示，消費者在購物前可透過五個重點來保護自己，包括：貨比三家；主動索取上有物品金額及清單的購物明細收據；避免支付不合理的預付款；購物前可參考優良商業局(Better Business Bureau)、銀行、供應商等資訊，也可與鄰居交流；以及了解自己的權利，例如在簽署房屋修繕合約後，民眾有三天的時間可以書面的形式取消合約等。

根據紐約州法，禁止業者在「市場異常擾亂」(abnormal disruption of the market)或宣布緊急狀態 期間，以不合情理的過高價格，對消費者來銷售商品或收取服務費用；其中的「過高價格」將以該商品，在事件發生的前後價差來評斷。

受到該項法律規範者，包括攤商、零售商、供應商，而受到規範的產品則包括食物、飲用水、汽油、發電機、電池、手電筒、酒店價格和交通費用等，影響消費者或公眾的健康、安全和福利的基本商品和服務；在自然災害期間和之後，與風暴相關的損壞修繕等服務，像是屋頂、房屋修繕等，也受到紐約州的法律保護。

詹樂霞表示，在緊急狀態期間，零售商或供應商對基本商品和服務收取過高的價格是違法的，包括那些試圖在颶風亨利過後，利用機會試圖剝削紐約客的人，民眾應該提高警覺。

詹樂霞提醒，若有民眾認為自己可能成為哄抬物價的受害人，可立即與該辦公室聯繫，可上網https://is.gd/9RLF70填寫表格，也可致電(800)771-7755。