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反亞攻擊案增加 亞美聯盟26日教你應對

記者顏嘉瑩／紐約報導
亞美聯盟將舉辦活動教導民眾如何正面干預、從旁協助遭仇恨攻擊的亞裔受害者。(本報檔案照)
亞美聯盟將舉辦活動教導民眾如何正面干預、從旁協助遭仇恨攻擊的亞裔受害者。(本報檔案照)

在新冠肺炎疫情期間，反亞裔攻擊案暴增，雖然近日在媒體上曝光的案件數量有下降，但事實上外界針對亞裔社區的口頭和肢體攻擊卻有增無減，許多女性、年長者仍不敢出門；亞美聯盟(Asian American Federation)與全球非營利組織「非暴力和平力量」(Nonviolent Peaceforce)合作，將於26日晚舉辦工作坊，教導民眾若目擊類似情形，應如何正面干預、從旁協助。

根據紐約市警統計，2020年總共有29起反亞裔仇恨犯罪，不過根據市人權局(Human Rights Commission)數據，在去年就有超過200件反亞裔歧視案被舉報，與2019年相比暴增了560%；今年該數字有增無減，光是上半年的統計數據就超過去年全年，市警報告也顯示，自去年以來，反亞裔仇恨犯罪增加了363%，讓亞裔社區仍壟罩在恐懼當中。

亞美聯盟表示，該活動將討論身為旁觀者，如何在弱勢的亞裔民眾成為攻擊目標時，確保他們的安全，並協助預防產生更嚴重衝突；該聯盟指出，活動期間也將向參與者介紹全世界其他人權捍衛者使用的方式和工具，進一步保護社區及自身，免受暴力侵害。

該活動將與組織「非暴力和平力量」合作，該組織協助教導在暴力衝突中的受害人，如何採取非暴力的方式自我保護並倡導和平，並透過更廣泛的做法保護人的生命及尊嚴。

該活動將於26日(周四)晚6時至8時在皇后區舉行，活動免費參加、名額有限，民眾需事先在線上報名；詳細活動地點在成功註冊參加後，主辦方將透過電郵通知，活動細節及註冊可上https://is.gd/Re7yYW查詢。

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

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