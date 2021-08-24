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MOCA澄清：獲市府撥款與監獄建案無關

記者金春香／紐約報導
MOCA上月重開當日反對者在館外示威。（記者金春香／攝影）
MOCA上月重開當日反對者在館外示威。（記者金春香／攝影）

近月來美國華人博物館(MOCA)被多華埠組織和維權人士嗆聲抗議，稱MOCA以支持市府在華埠建監獄而換取千萬元經費，16日MOCA發布事實清單，表示博物館從2015年就開始向市府文化事務局申請經費，但市府去年卻將MOCA列入華埠監獄建案社區補償的受益機構名單上，讓人錯誤以為博物館支持監獄建案，MOCA已經要求市府將博物館從名單上去除，但不會拒絕經費，因爲這筆經費是多年爭取的結果，是為保存美國華裔歷史而服務。

MOCA在2019年獲得市府的3500萬元撥款，但一些反對者稱MOCA是通過與市府進行地下交易、出賣社區、支持監獄建案而獲得的撥款，反對者們近月來每周三和周日都會在MOCA前示威，指責MOCA與市府利益交換，要求其退還3500萬元。

上月重開當日，MOCA遭到以保護華埠和下東城以及華人職工會為主的反對者在館前示威，且有兩名居住在加州的華裔藝術家也因MOCA陷入的負面消息而選擇在新展開幕前兩天撤回展品。

MOCA在最新發布的事實清單中表示，博物館開館41年來，一直沒有永久館址，2015年開始他們向文化事務局申請撥款，希望獲得永久的家，而市府最終批准了這筆撥款，卻也單方面將MOCA列為社區監獄建案獲得補償的機構名單上，給一部分人帶來錯誤印象。

但實際上，MOCA從最開始就堅決反對在華埠建造監獄，他們已經要求市府將博物館從名單中剔除，但不會拒絕撥款，「如果我們或其他任何文化機構因對市府預算中的任何一部分有不同看法，就因此拒絕撥款，那麼文化機構就難以生存了。」MOCA並表示自己與金豐關門沒有任何關係。

MOCA強調，華裔在美國已經有250多年的歷史，但始終被美國社會視為「外來人」，MOCA希望擁有永久館址，是為了將講述美國華裔歷史的工作傳承下去。

監獄 博物館 美國

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