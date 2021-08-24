疫情、仇恨犯罪衝擊 華青組織為華埠而跑

兩個華裔青年組織通過慢跑活動，帶領民眾了解華埠和華人歷史。(茹聰提供)

「勿街女孩華埠 徒步之旅」(Mott Street Girls Chinatown Walking tour)與「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)合作，日前用組隊路跑形式，帶領民眾了解華埠歷史和背後故事，同時為亞裔 青年組織「Apex for Youth」籌款。

與以往不同的是，「勿街女孩」聯合創始人黃慧娜(Anna Huang)和陳朗怡(Chloe Chan)在引導遊覽之前，先做熱身運動，雖然活動和往年一樣，是為參與者介紹華埠的歷史，但卻是以一同慢跑為形式。

「為華埠奔跑」創始人茹聰表示，該組織此前常都會組織民眾進行在華埠的團隊奔跑，得知「勿街女孩」也在為復興華埠、推介華埠而努力後，兩組織一拍即合，認為以運動的方式和華埠「歷史課」相結合，將會是一個很好的主意。

「考慮到在過去一年多的時間中，華埠因為疫情所遭遇的一切，提高人們對華裔文化的認識很重要。」他說，反亞裔仇恨犯罪的增加，更體現出了這樣做的重要性。

就在幾周前，茹聰的媽媽在社區中被人無故當街攻擊，嫌犯揮拳將她毆倒在地後逃逸，如今仍逍遙法外；茹聰表示，希望繼續做一些積極的事來激勵社區，使人們能更加緊密團結在一起。

陳朗怡表示，自己和黃慧娜曾是美國 華人博物館(Museum of Chinese in America)的志願導遊，從1882年的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)到現在的美國華人歷史有很深了解。

「通過學習歷史，大多數人可以將個人歷史與亞裔遭遇相提並論，通過建立這種關係，來建立彼此的同理心。」黃慧娜說，雖然數據和統計可以大致描繪出華埠遭重創程度，但把這些地點和背後的故事連結起來，能讓親身參與的人們保有持久的印象。

所有參與者所支付的參與費用和樂捐，都會用於幫助推動華裔新一代的教育，陳朗怡表示，他們會將所有收益全部捐贈給「Apex for Youth」；到目前為止，已經籌到1350元。