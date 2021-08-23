我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

MTA重啟公車道項目 新增300執法攝像頭

記者和釗宇╱紐約報導
MTA秋季將重啟此前因疫情暫停的公車道規畫項目，新增20哩公車道並增加執法攝像頭。（記者和釗宇╱攝影）
MTA秋季將重啟此前因疫情暫停的公車道規畫項目，新增20哩公車道並增加執法攝像頭。（記者和釗宇╱攝影）

大都會運輸署(MTA)代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)日前宣布，MTA秋季將重啟此前因疫情暫停的公車道規畫項目，將提高公車運行速度並建設更多現代化的公車道，並將在2022年前新增300個公車道執法攝像頭。

利博說，目前疫後經濟恢復已經開始，公共交通的通勤可日益增多，「現在紐約市需要更強而有力的公共交通系統配合；因此現在是時候重啟我們在全市五區的公車道網路重構計畫，滿足乘客需求；我們的目標是未來為所有乘客提供更快、更可靠、更便捷的服務，包括修建更多公車道、增加執法等。」

MTA預計，該計畫今年秋季將從布朗士區開始，隨後推進到皇后區和布碌崙(布魯克林)；市捷運局(New York City Transit)代總裁西普里亞諾(Craig Cipriano)，布朗士區的改建計畫將與2022年6月完成。

紐約市公車是全美第二大公共交通系統，規模僅次於紐約市地鐵，但公車運行速度則是全美最慢之一，今年6月的平均速度僅為每小時8.2哩；受疫情影響，公車乘坐人數目前已恢復到疫情前60%的水平；公車道改建計畫由前捷運局長拜福德(Andy Byford)提出，但去年因疫情不得不暫停推進。

根據計畫，MTA將在2022年新增300個公車攝像頭，抓拍違規占公交車道的車輛，預計到2023年底之前將覆蓋全市85%的公車道；同時，市交通局還即將新增20哩公車道，包括五個公車交通信號優先的試點項目，在全市750個十字路口推行。

此外，MTA還計畫在2023年底之前，為所有公車安裝OMNY收費裝置，淘汰實體MetroCard；MT還將對15條公車線路的時間表作出調整，縮短運行時間，並升級巴士實施到站時間信息公布系統。

紐約市 MTA 疫情

上一則

葛謨：緊急狀態不影響23日準時離職

下一則

主計長：紐約市應對疫情準備不周

延伸閱讀

颶風亨利來襲 東岸多個港口關閉

颶風亨利來襲 東岸多個港口關閉
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
紐約市凌晨槍案 2死4傷 死者包括1路人

紐約市凌晨槍案 2死4傷 死者包括1路人
紐約客談╱校園將重開 家長真安心？

紐約客談╱校園將重開 家長真安心？
避暑悲劇 布朗士海灘雷擊1死6傷

避暑悲劇 布朗士海灘雷擊1死6傷

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命