MTA重啟公車道項目 新增300執法攝像頭

MTA秋季將重啟此前因疫情暫停的公車道規畫項目，新增20哩公車道並增加執法攝像頭。（記者和釗宇╱攝影）

大都會運輸署(MTA )代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)日前宣布，MTA秋季將重啟此前因疫情 暫停的公車道規畫項目，將提高公車運行速度並建設更多現代化的公車道，並將在2022年前新增300個公車道執法攝像頭。

利博說，目前疫後經濟恢復已經開始，公共交通的通勤可日益增多，「現在紐約市 需要更強而有力的公共交通系統配合；因此現在是時候重啟我們在全市五區的公車道網路重構計畫，滿足乘客需求；我們的目標是未來為所有乘客提供更快、更可靠、更便捷的服務，包括修建更多公車道、增加執法等。」

MTA預計，該計畫今年秋季將從布朗士區開始，隨後推進到皇后區和布碌崙(布魯克林)；市捷運局(New York City Transit)代總裁西普里亞諾(Craig Cipriano)，布朗士區的改建計畫將與2022年6月完成。

紐約市公車是全美第二大公共交通系統，規模僅次於紐約市地鐵，但公車運行速度則是全美最慢之一，今年6月的平均速度僅為每小時8.2哩；受疫情影響，公車乘坐人數目前已恢復到疫情前60%的水平；公車道改建計畫由前捷運局長拜福德(Andy Byford)提出，但去年因疫情不得不暫停推進。

根據計畫，MTA將在2022年新增300個公車攝像頭，抓拍違規占公交車道的車輛，預計到2023年底之前將覆蓋全市85%的公車道；同時，市交通局還即將新增20哩公車道，包括五個公車交通信號優先的試點項目，在全市750個十字路口推行。

此外，MTA還計畫在2023年底之前，為所有公車安裝OMNY收費裝置，淘汰實體MetroCard；MT還將對15條公車線路的時間表作出調整，縮短運行時間，並升級巴士實施到站時間信息公布系統。