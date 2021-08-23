主計長：紐約市應對疫情準備不周

斯靜格發表調查報告指出，紐約市前期應對疫情的準備不充分。（路透）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)18日發布紐約市 在新冠爆發初期，是否有效應對疫情 的中期調查報告，指出市府雖然參照2013年流感疫情應對框架制定應對方案，但準備工作 並不充分，有很多問題未得到妥善解決，例如未提供做出學校是否關閉的決定性因素，市府也無法提供充足的未過期N95口罩；市長白思豪(Bill de Blasio)回應，對於全球性疫情，許多事情都無法預料，市府難以做全面準備，且當時的聯邦政府未發揮正面領導作用。

斯靜格辦公室報告的調查時間已超過一年，但由於很多市府部門無法提供全面的文件和證人證詞，調查仍未完成，中期報告指出，新冠疫情爆發前，市府從未發布過全市範圍應對疫情的運作方案，且在疫情開始後，也未能及時出台有效應對新冠疫情進一步大範圍爆發的運作計畫，此外，市府緊急應對資源管理過程存在分歧，缺乏抗疫所需關鍵資源的相關數據信息，包括市府醫院可用的床位數量，市府擁有的可用個人防護用品數量等。

報告還發現市府各部門面對疫情的不同分工和責任混亂，市緊急事務管理局(NYCEM)的主要職責是應對自然災害和緊急天氣情況，但內部文件顯示，NYCEM卻被要求與市衛生局一同應對疫情，疫情應對工作主要應由衛生局、消防局和市警負責，但NYCEM未能保證消防局和市警也完全參與抗疫工作，也未能支持後兩個機構的工作。

根據NYCEM與市衛生局的內部信息，不具名官員一直在詢問全市可用N95口罩的數量，但卻無法獲得明確數字，之後更是發現，疫情指出，紐約市根本沒有還在使用期限內的口罩。

斯靜格在報告中建議，要保證在下次疫情爆發時紐約市不會再次陷入2020年春天的困境，就需要提前建立起健全的全市範圍應對方案，確保市府擁有充足的個人防護用品和防疫設備，以市府各部門間的協調合作，下一次疫情不是「會不會」發生，而是「何時」會發生。

斯靜格說，「我們永遠不會忘記失去的家人和朋友，也不能抹去過去所犯下的錯誤，但可以確保在未來公共衛生危機來臨前制定更有效的應對方案，其中就需要確保市府所有機構都有條不紊地履行各自職責。」