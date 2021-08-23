我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

主計長：紐約市應對疫情準備不周

記者金春香╱紐約報導
斯靜格發表調查報告指出，紐約市前期應對疫情的準備不充分。（路透）
斯靜格發表調查報告指出，紐約市前期應對疫情的準備不充分。（路透）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)18日發布紐約市在新冠爆發初期，是否有效應對疫情的中期調查報告，指出市府雖然參照2013年流感疫情應對框架制定應對方案，但準備工作並不充分，有很多問題未得到妥善解決，例如未提供做出學校是否關閉的決定性因素，市府也無法提供充足的未過期N95口罩；市長白思豪(Bill de Blasio)回應，對於全球性疫情，許多事情都無法預料，市府難以做全面準備，且當時的聯邦政府未發揮正面領導作用。

斯靜格辦公室報告的調查時間已超過一年，但由於很多市府部門無法提供全面的文件和證人證詞，調查仍未完成，中期報告指出，新冠疫情爆發前，市府從未發布過全市範圍應對疫情的運作方案，且在疫情開始後，也未能及時出台有效應對新冠疫情進一步大範圍爆發的運作計畫，此外，市府緊急應對資源管理過程存在分歧，缺乏抗疫所需關鍵資源的相關數據信息，包括市府醫院可用的床位數量，市府擁有的可用個人防護用品數量等。

報告還發現市府各部門面對疫情的不同分工和責任混亂，市緊急事務管理局(NYCEM)的主要職責是應對自然災害和緊急天氣情況，但內部文件顯示，NYCEM卻被要求與市衛生局一同應對疫情，疫情應對工作主要應由衛生局、消防局和市警負責，但NYCEM未能保證消防局和市警也完全參與抗疫工作，也未能支持後兩個機構的工作。

根據NYCEM與市衛生局的內部信息，不具名官員一直在詢問全市可用N95口罩的數量，但卻無法獲得明確數字，之後更是發現，疫情指出，紐約市根本沒有還在使用期限內的口罩。

斯靜格在報告中建議，要保證在下次疫情爆發時紐約市不會再次陷入2020年春天的困境，就需要提前建立起健全的全市範圍應對方案，確保市府擁有充足的個人防護用品和防疫設備，以市府各部門間的協調合作，下一次疫情不是「會不會」發生，而是「何時」會發生。

斯靜格說，「我們永遠不會忘記失去的家人和朋友，也不能抹去過去所犯下的錯誤，但可以確保在未來公共衛生危機來臨前制定更有效的應對方案，其中就需要確保市府所有機構都有條不紊地履行各自職責。」

疫情 紐約市 工作

上一則

MTA重啟公車道項目 新增300執法攝像頭

下一則

疑患精神病 男子地鐵持槌頭攻擊乘客

延伸閱讀

白思豪簽東河防洪合約 居民憤怒抗議

白思豪簽東河防洪合約 居民憤怒抗議
紐約客談／葛謨下台 極左有機會掌紐約

紐約客談／葛謨下台 極左有機會掌紐約
遠程教學iPad爆重覆發放 導致學生無法學習、浪費資源

遠程教學iPad爆重覆發放 導致學生無法學習、浪費資源
東河防洪工程包商 居民不信任 籲斯靜格拒簽合約

東河防洪工程包商 居民不信任 籲斯靜格拒簽合約
「防洪毀了東河公園」 下東城居民致函斯靜格

「防洪毀了東河公園」 下東城居民致函斯靜格

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命