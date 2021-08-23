貝瑞吉兒童萬聖節化妝遊行 因疫情再取消

過去參加邋遢大王兒童萬聖節化妝遊行的孩子們。（主辦方提供）

疫情 影響，邋遢大王兒童萬聖節 化妝遊行 (Ragamuffin Parade)連續第二年被取消，與康尼島美人魚遊行以及西印度日遊行(West Indian Day Parade)一起，成為今年因疫情被取消的又一標誌性大型活動。

邋遢大王兒童萬聖節化妝遊行自1967年開始舉辦，通常在布碌崙貝瑞吉三大道舉行，每年都吸引眾多身穿創意服裝的孩子，在家長帶領下參加，去年因疫情首度取消，原本今年預計可恢復，但隨著Delta病毒肆虐，主辦方最終宣布取消今年活動。

舉辦該活動的「邋遢大王委員會」(The Ragamuffin Committee)在聲明中指出，這是個艱難的決定，但為了保護社區，尤其是孩子，被迫再度取消；委員會主席Rose Gangi表示，委員會決定取消今年遊行是負責任的行為，「我們不能做任何事情危及我們的孩子，邋遢大王兒童萬聖節化妝遊行是特意給孩子們舉辦的，不能成為他們感染的場所。」

但委員會也強調，邋遢大王兒童萬聖節化妝遊行爭取日後不會讓大家失望，待疫情過去重整旗鼓歸來，「唯一能肯定的是，邋遢大王兒童萬聖節化妝遊行肯定會回來，並且將在接下來更多時間裡創造更多的『微笑里程』。」