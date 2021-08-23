葛謨：緊急狀態不影響23日準時離職

葛謨將在23日晚離職，表示目前的緊急狀態不影響原定離職時間。（州長辦公室提供）

因熱帶風暴 「亨利」(Henri)來襲，即將離任的州長葛謨 (Andrew Cuomo)宣布紐約州 進入緊急狀態；然而根據此前辭職聲明，葛謨將在23日離職，他22日表示，緊急狀態不影響自己原定的離職時間，應急部門會繼續工作，直到風暴完全退去。

根據計畫，葛謨將在23日晚11時59時離職，副州長霍楚(Kathy Hochul)將在24日零時接任；葛謨在22日的記者會上確認，「明日是最後一個工作日。」

鑒於颶風形勢危急，此前預計將在長島登陸，葛謨已經連續兩天舉行記者會；然而，馬上就要擔任州長的霍楚從未出現在記者會當中；葛謨表示，霍楚已經獲簡報，而「亨利」大概率將在他離任之前結束，「副州長已經得到所有消息簡報，我們也一直在溝通之中；風暴預計將於23日下午結束，我們預計不會出現大規模的損失，例如不會出現颶風珊迪(Sandy)造成的後果。」

葛謨還表示，他已經要求應急管理人員，在自己23日晚離職之後繼續工作，直到善後工作完全結束；「善後工作取決於風暴過去後的需求，如果應急人員能夠繼續在崗，直到所有問題解決，我會非常感激他們對紐約州做出的貢獻。」

霍楚發言人拒絕對她連續未能出席葛謨記者會作出評論，僅表示霍楚一直在關注風暴進展；霍楚此前也發表推特，重申了葛謨記者會的要點；霍楚即將就任紐約州第57任州長，也將成為首位女性州長；她將於24日早10時在州府舉辦就職儀式。