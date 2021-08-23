MTA 5年修整計畫 急需堵車費支付

MTA面臨運營和整修的資金壓力，急需堵車費來救急。（記者金春香╱攝影）

紐約政府觀察組織「重塑奧伯尼」(Reinvent Albany)日前發布調查報告顯示，大都會運輸署(MTA )預計耗資550億元的五年修整計畫，需要堵車費 (Congestion Pricing)的支持，才可能實現，但紐約市 的堵車費可能還要再過兩年才能開始徵收。

州議會2019年批准堵車費計畫，擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計能在四年內為MTA帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量。

但前川普政府行動緩慢，一直拒絕告知MTA環境評估流程的標準，導致無法順利進行，如今聯邦需要額外16個月來進行環境評估；根據最新消息，原本計畫於今年1月開始實施的堵車費收費可能還要再過兩年才能實施。

MTA在7月曾表示，相信能夠確保獲得550億元的至少一半；但報告指出，目前MTA僅獲得20億元資金，僅占總金額的3.7%，「MTA承擔不起失去堵車費收益。」

市長白思豪(Bill de Blasio)曾表示，堵車費計畫與紐約市的未來息息相關，因為公共交通就是未來。但現狀顯示，由於徵收堵車費的延遲實施，MTA無法獲得可通過徵收該費用獲得的150億元資金，這對他們的五年修整計畫來說是重大打擊，MTA不得不繼續承擔債務，以及增加乘客交通費用來維持收支平衡。

MTA發言人洛維特(Ken Lovett)表示，MTA可以在不需要堵車費收入的情況下順利運營和進行整修，州議會此前已經授權MTA使用州府和市府的額外銷售稅，以及豪宅稅，預計能獲得100億元資金，可以保證MTA在獲得堵車費前繼續為民眾提供服務。