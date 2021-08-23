紐約打疫苗者大增 疫情降溫 民代：證明市府強制接種奏效

隨著疫苗接種率上升，全市新增確診人數、住院人數過去幾日內連續下降。（市長辦公室提供）

儘管Delta變種病毒對未接種人群造成巨大威脅，數據顯示，紐約市 的新冠疫情 似乎有降溫跡象，隨著疫苗接種率上升，全市新增確診人數、住院人數過去幾日內連續下降，本輪疫情高峰可能已經到達，並開始下跌。

根據市衛生局的數據，全市七天平均新增病例已經從8月13日的1906例降至19日的1855例，七天平均新冠住院人數則從13日的108人降至19日的79人；同時，全市七天平均陽性率過去28天以來基本保持不變，12日時曾達到3.99%的高峰，目前為3.96%；州府數據也顯示，21日全州日新增病例4340，並未大幅增長，新冠住院人數、ICU住院人數也有所下降。

這是紐約市18個月以來遭遇的第三波新冠疫情，本輪疫情由Delta變種病毒引起，市衛生局數字顯示，過去四周以來，Delta變種病毒感染者已經占全市新增患者中的94%；但目前數字可能說明這一波疫情已經到達高峰；市議員列文(Stephen Levin)對此表示謹慎樂觀，「這是因為接種率仍在穩步走高，證明市府強制接種的舉措奏效。」

市長白思豪(Bill de Blasio)此前推出激勵措施，市民若在市府下屬接種站打第一針疫苗，將可獲得100元獎勵；同時，市府還要求所有員工須在打疫苗和定期檢測 中二選一，並規定所有室內聚集場所須要求顧客出示接種紀錄；數據顯示，幾項新規出台以來，紐約市的疫苗接種數量有所提升：8月10日，全市的七天平均新增接種人數為2萬4629人，比7月10日的1萬6910人大幅增加。

數據還顯示，目前全市仍有14個郵遞區號的七天平均檢測陽性率高於6%；全市檢測陽性率最高的十個郵遞區號中，除了皇后區洛克威(Rockaway)的微風點(Breezy Point)和歐松公園(Ozone Park)的單針接種率分別達到88%和68%，其他郵遞區號的結帳率均低於60%；其中，史泰登島Tottenville的接種率最低，僅有49%的人至少接種一針，其七天平均檢測陽性率高達8.65%。

目前全市範圍內已有530萬人至少接種一針，占總人口的64%，480萬人已經完全接種。