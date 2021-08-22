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慶抗疫成功音樂會 中央公園2萬人歌舞

記者張晨╱紐約報導
大人小孩都對此次返鄉周收官音樂會興奮不已。(記者張晨╱攝影)
大人小孩都對此次返鄉周收官音樂會興奮不已。(記者張晨╱攝影)

為慶祝抗疫成功，紐約市21日在中央公園大草坪舉行「我們愛紐約：回歸音樂會」(WE LOVE NYC: The Homecoming Concert)，邀請音樂偶像和當代藝術工作者共襄盛舉；約2萬人湧入，與全明星陣容一起歌舞；華裔民眾也不缺席，表示不懼當晚即將來臨的颶風亨利(Henri)，只為見證紐約這一里程碑式的狂歡之夜，但當晚演出仍因風雨中途喊停。

主舞台NYC將點亮中央公園大草坪。(記者張晨╱攝影)
主舞台NYC將點亮中央公園大草坪。(記者張晨╱攝影)

「紐約真的很努力，紐約人也真的很努力，若非因為疫情，這世界上估計不會有什麼足以阻擋紐約人自由的態度和不羈的生活方式。」紐約大學學生王思思表示，她作為疫情滯留在這裡的中國留學生，對過去一年紐約所經歷的一切歷歷在目。

她表示，每個「外來客」最後都會變成「紐約客」，這個城市的魅力是無人能及的，一直相信紐約不會因為疫情而從此失落；「如今萬人再次相聚於此，證明所有人在過去一年的努力，接種疫苗、保持社交距離、戴口罩。」

來自皇后區的李想表示，看到音樂會的預告就「提早定好鬧鐘，準備在線搶票」；雖然變種病毒威脅仍在，依舊對這個「最熟悉的異鄉信心滿滿」。

王思思(左)和韓國同學一同前來觀看音樂會。(記者張晨╱攝影)
王思思(左)和韓國同學一同前來觀看音樂會。(記者張晨╱攝影)

保羅·西蒙(Paul Simon)、布魯斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)和1980年代的熱門歌曲「旅程」(Journey)領銜；當晚撲向紐約的颶風也未能阻止大家的熱情。從78歲的傳奇歌手巴里·曼尼洛(Barry Manilow)到27歲的鄉村歌手凱恩·布朗(Kane Brown)，這場音樂會以不同時代和不同流派的表演者為特色，旨在吸引不同品味的紐約客。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，「紐約回歸」代表所有人疫期的成長和復甦，多虧紐約優秀的娛樂文化，才得以讓在此時此地盡情享受。

「我們愛紐約」這個為期九天的戶外音樂、電影、文娛活動，貫穿「返鄉周」(Homecoming Week)，以紐約標誌性的文化活動，預示美好的日子即將回歸，但僅開放給有疫苗證明者。這場免費演出不僅重新點燃中央公園作為音樂會場地的輝煌記憶，帶領紐約觀光娛樂產業大步復甦，也是市府為鼓勵接種疫苗所遞出的橄欖枝。

各族裔民眾載歌載舞。(記者張晨╱攝影)
各族裔民眾載歌載舞。(記者張晨╱攝影)

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