皇后區科技高中畢業第一名華生 獲溫州同鄉會一等獎

紐約溫州同鄉會21日舉辦第29屆獎學金頒獎典禮，當天為16名初中與高中生頒發獎學金。(記者牟蘭╱攝影)

今年皇后區科技高中(Queens High School for the Sciences)第一名畢業生(valedictorian)張智揚，21日獲紐約 溫州同鄉會高中組一等獎學金；從小喜歡中國 文化，他已多次獲得同鄉會獎學金，將進入哥倫比亞大學攻讀電腦科學，期盼日後回饋社區，幫助更多華裔 學生。

紐約溫州同鄉會21日舉辦第29屆獎學金頒獎典禮，為16名初中與高中生頒發獎學金，其中高中組的一等獎由張智揚(Jimmy Zhang)獲得，初中組的一等獎由瞿健成(Jacob Kui)、陳炯炯、王君尹獲得。

溫州同鄉會總幹事傅林敏芝表示，同鄉會多年來已為超過1000名學子頒獎，希望這筆獎學金鼓勵華裔學子再登高峰；會長吳洪光代表同鄉會祝賀今年的獎學金得主，希望他們以自己的文化自豪，日後回饋社區。

張智揚曾獲同鄉會小學組與初中組的獎學金，去年疫情爆發，他通過線上課程，成績一直名列前茅；他分享保持好成績的秘訣就是自律，無論在學校還是家中都要養成良好的學習習慣。

張智揚在美國出生長大，從小學習中文，他以中國文化自豪，希望學成後，能回饋社區，幫助華裔社區。

就讀長島傑瑞柯(Jericho)初中七年級的瞿建成，獲得初中組一等獎；他的母親表示，為孩子申請這個獎學金，希望他知道努力學習的重要，日後進入心儀大學。

市議員顧雅明、第20選區市議員民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)也出席典禮致意。