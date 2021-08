紐約「時報廣場之輪」將於23日向公眾開放。(取自官網)

明亮的燈光、五光十色的廣告牌,再加上新年水晶球還不夠看頭?疫情 後紐約再次發力,巨型摩天輪「時報廣場 之輪」(Times Square Wheel)將於23日(周一)至9月14日期間向民眾開放,乘坐者將有機會翱翔110呎高空,俯視「世界十字路口」及整個曼哈頓中城。

摩天輪位於百老匯的達菲廣場(Duffy Square)以西,在西47街和西48街之間,每天中午至午夜開放,每程為12分鐘;組織者希望能夠藉此重新吸引遊客到訪這個昔日繁華的景點。自新冠疫情爆發,這附近人流大幅減少。

時報廣場聯盟總裁兼首席營運官哈里斯(Tom Harris)表示,盼摩天輪成為「世界打卡自拍地首選」(The number one selfie spot in the world),並鼓勵人們將照片發表在社群 網路。

門票15到35元,民眾可以在網上或現場售票亭購票,網址:https://timessquarewheel.nyc/#buy。