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胡安「五彩繽紛」首映 成市府失讀症宣導片

記者張晨╱紐約報導
「五彩繽紛」紐約首映儀式。(記者張晨╱攝影)
「五彩繽紛」紐約首映儀式。(記者張晨╱攝影)

由華裔導演胡安編導的電影「五彩繽紛」(Confetti)於20日在曼哈頓中城時報廣場舉行首映儀式，電影中失讀症(閱讀障礙)小女孩梅梅的原型——胡安的女兒胡苗也來到現場，含淚感謝母親的辛苦付出和為普及失讀症所做出的貢獻；市府表示，願意將此片推介至市教育局，作為宣導片在公校系統中推廣。

在首映結束後的問答環節，觀眾紛紛舉手對電影進一步發問，片中一個使人為之一振的亮點，為梅梅的媽媽其實也是一名失讀症患者，但卻因年幼時條件和文化的挑戰最終成了文盲，該故事在影片四分之三處漸漸展開，引人深思。

胡安表示，這是一個共同成長的故事，表達了主角作為母親、作為失讀症患者，同時又有一個失讀症女兒的多面掙扎；影片給出一個開放性的結局，沒人知道梅梅是否「痊癒了、回到了中國或是否上了所謂的名牌大學」，而僅以最樸實的方式敘述母女二人相互療癒的過程。

胡苗當日含淚向母親表示感謝，自己從沒有把生命中的任何一天理所應當的揮霍過，以後希望以一己之力來幫助更多的失讀症患兒。

市府也表示，會將此片直接引介給市長白思豪以及教育局，作為該特殊病症的宣導教育在公校系統中進行宣傳。

當晚主創人員齊聚，除中國主創及演員因疫情無法到場，飾演梅梅的華裔小童星赫小哈(Harmonie He)因在西岸進行同步宣傳也不得不缺席；由她出演的另一部漫威巨製電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)訂於9月2日在全美上映。

「五彩繽紛」放映官網：https://www.confettifilm.com/。

胡安為女兒執導公益片獲觀眾認可。(記者張晨╱攝影)
胡安為女兒執導公益片獲觀眾認可。(記者張晨╱攝影)

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