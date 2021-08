胡安「五彩繽紛」首映 成市府失讀症宣導片

「五彩繽紛」紐約首映儀式。(記者張晨╱攝影)

由華裔導演胡安編導的電影 「五彩繽紛」(Confetti)於20日在曼哈頓中城時報廣場舉行首映儀式,電影中失讀症(閱讀障礙)小女孩梅梅的原型——胡安的女兒胡苗也來到現場,含淚感謝母親的辛苦付出和為普及失讀症所做出的貢獻;市府表示,願意將此片推介至市教育局 ,作為宣導片在公校 系統中推廣。

在首映結束後的問答環節,觀眾紛紛舉手對電影進一步發問,片中一個使人為之一振的亮點,為梅梅的媽媽其實也是一名失讀症患者,但卻因年幼時條件和文化的挑戰最終成了文盲,該故事在影片四分之三處漸漸展開,引人深思。

胡安表示,這是一個共同成長的故事,表達了主角作為母親、作為失讀症患者,同時又有一個失讀症女兒的多面掙扎;影片給出一個開放性的結局,沒人知道梅梅是否「痊癒了、回到了中國或是否上了所謂的名牌大學」,而僅以最樸實的方式敘述母女二人相互療癒的過程。

胡苗當日含淚向母親表示感謝,自己從沒有把生命中的任何一天理所應當的揮霍過,以後希望以一己之力來幫助更多的失讀症患兒。

市府也表示,會將此片直接引介給市長白思豪以及教育局,作為該特殊病症的宣導教育在公校系統中進行宣傳。

當晚主創人員齊聚,除中國主創及演員因疫情無法到場,飾演梅梅的華裔小童星赫小哈(Harmonie He)因在西岸進行同步宣傳也不得不缺席;由她出演的另一部漫威巨製電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)訂於9月2日在全美上映。

「五彩繽紛」放映官網:https://www.confettifilm.com/。