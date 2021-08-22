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亞裔生辦免費課輔 州參議員劉醇逸獎勵

記者牟蘭╱紐約報導
劉醇逸(中)表揚李泰奎(右二)在疫期對教育的貢獻。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸(中)表揚李泰奎(右二)在疫期對教育的貢獻。(劉醇逸辦公室提供)

為感謝亞裔高中生李泰奎(Tae Kyu Lee，音譯)在疫情期間，創辦非營利結構，向來自全國各地的學生提供約3000堂學術與課外課程，州參議員劉醇逸日前向他頒發表揚狀，感謝他對教育的付出。

十年級的李泰奎於去年初在皇后區貝賽成立非營利組織「傳遞火炬(Pass the Torch)」，為學生提供一對一的免費線上課程輔導，旨在彌補疫期少數族裔社區教育資源分配不均的現象。

為了避免疫情傳播，紐約公校去年採網路授課，許多亞裔社區的學生因英文能力或其他原因，無法跟上課程；李泰奎了解學生的困境後，加強了課程輔導內容，如以小組學習等方式，提供多學科的指導。

劉醇逸說，傳遞火炬的家教團隊來自不同的背景，包括18所學校高中生、大學生與研究生志願者，因有他們的加入，截止7月底，這個非營利組織提供了3000堂學術與課外課程，包括數學、英文、歷史、辯論、公共演講、藝術與西洋棋等。

此外，傳遞火炬還舉辦高中生公共政策論文比賽，幫助學生關注時事，探討如何解決社會問題；為幫助高中生申請大學，還舉辦免費的 SAT/ACT輔導項目。

亞裔 疫情 教育

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