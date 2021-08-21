布碌崙康尼島防汛工程 D線僅到Bay 50街

康尼島D線地鐵沿線，將在今年秋季展開防洪工程。(MTA提供)

颶風亨利(Henri)本周末侵襲紐約，沿岸、低窪居民生命財產再次遭受威脅，也凸顯防汛工程的重要。布碌崙(布魯克林)南區康尼島 將進行防洪系統等整修，以因應未來再出現嚴重風災；工程將影響眾多華人搭乘的康尼島南向行駛D線列車，Bay 50街成為最後一站，通勤客必須轉搭公車才能抵達康尼島，維修工作預計將持續超過三個月，康尼島居民將深受影響。

2012年珊迪颶風(Superstorm Sandy)侵襲紐約市 時，康尼島小溪(Coney Island Creek)被海水、碎片、毀壞的軌道和電源線淹沒。根據計畫，在康尼島最後一站的Stillwell大道與前一站Bay 50街之間，必須安裝全新的防洪屏障系統、康尼島小溪的吊橋裝上護盾、2900呎高的防洪牆、以及通信電纜，加強自然災害時的通訊；去年5月N線途徑的康尼島範圍已完成相關工作，並將在今年秋季展開D線途徑西側的部分，預計9月18日開始，一直到明年1月3日。

康尼島是布魯克林南區的最大地鐵總站，也是地鐵D、N、F、Q線的終點站，D線南向行駛的最後兩站將受到影響；Bay 50街將成為最後一站，平日每十分鐘運行一班D車，在高峰時期會增加Bay Parkway到25街站之前的班次，周末時D線每12分鐘會來往Bay 50街站，深夜則每20分鐘一趟。

若想至康尼島，民眾在維修期間必須轉搭其他列車或公車，包括在Bay 50街搭乘B64公車、Bay Parkway和25街站之間的B1、B82公車、到86街站轉搭N線、X大道站轉搭F線；若想從康尼島往北部出發，可在康尼島搭乘N、Q、F線到大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center Station、36街、或62街、W4街下車轉乘D線。