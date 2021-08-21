班森賀華社盜竊、搶劫頻傳 商家憂暴力成風

位於班森賀的T-mobile手機店日前遭人盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近期發生多起盜竊、搶劫案，地點包括手機 店及地鐵，警方呼籲民眾提供相關線索。

根據62分局紀錄，本月9日下午4時40分許，一間位於65、66街交BayParkway的手機店遭人盜竊；27歲的女性報案稱，當時一名男子走進店裡，佯裝成顧客不停問問題，並表示想買兩部手機。

員工將兩部手機交給對方查看，不料趁著店員不注意，男子便拿著手機朝門口走出去，隨即逃離現場；員工發現時已不見對方身影，報警處理，目前已取得監控錄像，以重竊罪展開調查。

另一起案件則發生於14日凌晨5時30分，一名36歲的男子在往康尼島方向行駛的N線地鐵睡覺，當列車駛入18大道交63街的地鐵站 時，一群戴著口罩的人上車；不久後趁他熟睡，先動手毆打男子，然後搶走他的背包，之後下車離去，受害者在地鐵工作 人員的幫助下報案，歹徒至今還未落網。

在BayParkway經營華人超市十多年的陳先生表示，犯罪者在超市或雜貨店內盜竊，過去偶爾會發生，或許因新冠疫情許多人沒工作，近來社區犯罪愈來愈多；他已經對「小偷小搶」的行為感到麻木，但很擔心暴力犯罪在社區成為趨勢，走在路上不再感覺安全。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。